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Le nekaj ur po trčenju v nebotičnik izginili vsi posnetki nesreče

Peking , 27. 06. 2026 15.52 pred 45 minutami 3 min branja 6

Avtor:
A.K. STA
Manjše letalo trčilo v stolpnico v Pekingu

V petkovem trčenju manjšega letala v najvišjo stavbo v Pekingu je umrl pilot, 13 ljudi na kraju nesreče pa je bilo poškodovanih. A kar bode v oči, je dejstvo, da je nekaj ur kasneje delovalo, kot da se to ni nikoli zgodilo. Oblasti so namreč iz kitajskih družbenih omrežij redno odstranjevale posnetke. Policija je območje ogradila in očividcem prepovedala snemanje, uradnih sporočil o incidentu pa v petek ni bilo.

Tuje tiskovne agencije so v petek poročale, da se je zvečer v nebotičnik Citic Tower, ki je znan tudi kot China Zun, zaletelo manjše letalo, ki je na oknih višjega nadstropja 109-nadstropne stolpnice povzročilo luknjo.

Oblasti odstranjevale posnetke

Očividci so poročali o padanju delov letala z višine in njegovih ostankih na tleh. To je bilo videti tudi na videoposnetkih, ki so jih oblasti s kitajskih družbenih omrežij redno odstranjevale. Policija je območje ogradila in očividcem prepovedala snemanje, uradnih sporočil o incidentu pa v petek ni bilo.

Nekaj ur kasneje je bilo, kot da se ni zgodilo nič, poroča CNN. Vse omembe dogodka – skupaj s pretresljivimi videoposnetki – so bile izbrisane s kitajskih družbenih omrežij. Oblasti sprva sploh niso javno potrdile, da je do incidenta prišlo. Državni mediji, vključno z nacionalno televizijo CCTV, katere sedež stoji le čez cesto od kraja nesreče, o dogodku niso poročali.

To je posledica delovanja kitajske vojske cenzorjev in strogega nadzora komunističnih oblasti nad informacijami, zlasti kadar menijo, da bi določen dogodek lahko državi prinesel negativno publiciteto ali druge neželene posledice, piše CNN. 

Veliko vprašanj

Oblasti največjega in najbolj mednarodnega pekinškega urbanega okrožja Chaoyang, kjer je stolpnica, pa so danes na aplikaciji WeChat sporočile, da je "enomotorno, dvosedežno lahko letalo v petek ob 17.55 trčilo v stolpnico", ne da bi navedle njeno ime. "Edina oseba na krovu je bil pilot, ki je umrl, 13 ljudi pa je bilo na kraju nesreče poškodovanih," so zapisali v izjavi, ki je tudi prva in doslej edina uradna informacija o incidentu.

Zakaj je letalo trčilo v stavbo, še ni jasno. Tudi o identiteti pilota oblasti niso dale nobenih podatkov. Po poročanju medijev je vzletel z letališča na skrajnem vzhodu Pekinga in letel proti središču mesta, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Registracijska številka pa kaže, da je šlo za lahko športno letalo tipa Sunward SA 60L Aurora, ki je bilo izdelano na Kitajskem.

Incident je povzročil veliko začudenje tudi zato, ker velja središče Pekinga za območje, kjer je letenje prepovedano. Lete morajo odobriti pristojni organi. Varnostni organi mesta medtem še posebej pozorno spremljajo drone, za uporabo in lastništvo katerih je mestna uprava aprila poostrila predpise.

Nebotičnik China Zun je s skoraj 530 metri najvišja stavba v kitajski prestolnici in sodi med najvišje stavbe na svetu. Je eden od simbolov Pekinga, stoji pa v neposredni bližini sedeža kitajske državne televizije CCTV ter le nekaj kilometrov daleč od znamenitega Prepovedane mesta ter vladnega kompleksa in središča moči kitajske komunistične partije, Zhongnanhaija. Gre za poslovno stavbo za okoli 12.000 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

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KOMENTARJI6

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biggbrader
27. 06. 2026 17.00
Kot slovenski dosjeji,...leta 91.
Odgovori
0 0
xxman.y
27. 06. 2026 16.46
Svoboda medijev pa to..
Odgovori
+4
4 0
NisemBot
27. 06. 2026 16.41
Mah dej dej. Kot da nasi mediji ne zganjate nobene cezure.
Odgovori
-1
1 2
biggbrader
27. 06. 2026 17.00
Pa še kakšno,...oz. enako !
Odgovori
0 0
kivzfccz
27. 06. 2026 16.40
Kitajska U db a deluje.
Odgovori
+3
3 0
. .
27. 06. 2026 16.31
Kitajska bo zmlela ZDA ! Za malico.
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+0
2 2
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