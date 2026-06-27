Le nekaj ur po trčenju v nebotičnik izginili vsi posnetki nesreče

Tuje tiskovne agencije so v petek poročale, da se je zvečer v nebotičnik Citic Tower, ki je znan tudi kot China Zun, zaletelo manjše letalo, ki je na oknih višjega nadstropja 109-nadstropne stolpnice povzročilo luknjo.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Manjše letalo trčilo v stolpnico v Pekingu AP

Manjše letalo trčilo v stolpnico v Pekingu AP

Manjše letalo trčilo v stolpnico v Pekingu AP

Manjše letalo trčilo v stolpnico v Pekingu AP

Manjše letalo trčilo v stolpnico v Pekingu AP









Oblasti odstranjevale posnetke

Očividci so poročali o padanju delov letala z višine in njegovih ostankih na tleh. To je bilo videti tudi na videoposnetkih, ki so jih oblasti s kitajskih družbenih omrežij redno odstranjevale. Policija je območje ogradila in očividcem prepovedala snemanje, uradnih sporočil o incidentu pa v petek ni bilo. Nekaj ur kasneje je bilo, kot da se ni zgodilo nič, poroča CNN. Vse omembe dogodka – skupaj s pretresljivimi videoposnetki – so bile izbrisane s kitajskih družbenih omrežij. Oblasti sprva sploh niso javno potrdile, da je do incidenta prišlo. Državni mediji, vključno z nacionalno televizijo CCTV, katere sedež stoji le čez cesto od kraja nesreče, o dogodku niso poročali. To je posledica delovanja kitajske vojske cenzorjev in strogega nadzora komunističnih oblasti nad informacijami, zlasti kadar menijo, da bi določen dogodek lahko državi prinesel negativno publiciteto ali druge neželene posledice, piše CNN.

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