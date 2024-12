'Manjših zapestnic ni': starejša aktivistka bo zato božič preživela v zaporu

Delapova ima več zdravstvenih težav, zato naprave ni mogla nositi okoli gležnja. Grozilo ji je namreč, da bi dobila globoko vensko trombozo. Težavo so sicer identificirali že v času, ko po plačilu varščine sojenje lahko prestajala na prostosti. Takrat so se zato dogovorili za "policijsko uro", ju je veljala od 19. do 7. ure, policisti pa so ob tem večkrat nenapovedano preverili, ali se nahaja na dogovorjenem kraju. Tokrat ji te možnosti niso ponudili.

Podporniki Delapove so zdaj v skrbeh, da 77-letnica v zaporu ne bo preživela le božiča, temveč bo morala kljub milejši kazni za zapahi ostati vse do zaključka obsodbe.

Zasebno podjetje bi moralo na starejšo gospo pred odhodom v hišni pripor namestiti posebne elektronske sledilne zapestnice, a so ji vse naprave prevelike. Zaradi tega so britanske oblasti pred dvema tednoma ponovno izdale nalog za njeno aretacijo, v petek pa jo je policija znova odpeljala v zapor Eastwood Park v Gloucestershiru.

Upokojeno učiteljico in kvekerko iz Bristola Gaie Delap so zaradi blokade ceste M25 v sklopu okoljskega protesta novembra 2022 letos avgusta obsodili na zapor. Dva meseca kasneje so odločili, da lahko 77-letnica preostanek kazni preživi v domačem priporu. A to se očitno ne bo zgodilo, poroča Guardian .

Gaia Delap je ena od več deset podporniki okoljske aktvistične skupine Just Stop Oil, ki so se med štiridnevno kampanjo povzpeli na mostove čez cesto M25, ki obkroža London. Policija je morala zaradi tega ustaviti promet, več kot 700.000 voznikov pa je tako ostalo ujetih v zastojih.

Brat obsojene in nekdanji nadzornik za prestajanje pogojne kazni Mick Delap ter njen prijatelj Mike Campbell sta povedala, da sta ogorčena nad odločitvijo oblasti, da 77-letnico vrnejo v zapor. "To je kruto in popolnoma nepotrebno. Obstajajo alternative sledilnim zapestnicam in, če bi bila moški, bi ji bile zapestnice zagotovo na voljo," sta dejala ter poudarila, da Gaie Delap ne predstavlja nevarnosti za skupnost.

Njeno ponovno aretacijo in vrnitev v zapor pa sta ob tem označila za izgubo virov in denarja. "Želiva, da tu prevlada zdrav razum. Zahtevava njeno izpustitev," sta dodala.

Številni so ob tem opozorili tudi na nesorazmernost kazni, ki so jo izrekli Delapovi. "Šlo je za miroljubno in nenasilno gesto, ki je opozarjala na grožnjo podnebnih sprememb," je poudarila poslanka parlamenta Carla Denyer, ki je ob tem dejala, da je, ko je izvedela za ta primer, ostala odprtih ust. "To je popolnoma absurdno. Nemudoma sem odšla do pristojnega ministra ter poudarila na nesorazmernost kazni. Jasno je, da Gaie ne predstavlja grožnje svojim sodržavljanom," je dejala.

Minister je sicer v odzivu dejal, da se ministri in uradniki ne morejo vmešavati v izrekanje kazni. Te so namreč v rokah neodvisnega sodstva. Dodal je, da je bila Delapina vrnitev v zapor zakonita, dokler zanjo ne najdejo primerne alternative.

Da so dolžni izvrševati kazni, ki jih je izreklo neodvisno sodstvo, pa je poudaril tiskovni predstavnik za zapore.