Kociprova: Vlada pod vodstvom SDS ni v nacionalnem interesu

Pri Borutu Pahorju se tako nadaljujejo posvetovanja z vodjami poslanskih skupin o nadaljnjih korakih po odstopuMarjana Šarca. Pahor je najprej gostil poslanca italijanske narodne skupnosti Feliceja Žižo, kot drugo pa vodjo poslanske skupine SAB Mašo Kociper.

Ta je po posvetovanjih dejala, da vlada pod vodstvom SDS ni v nacionalnem interesu, zato so v SAB predlagali projektno vlado, ki bi še pred volitvami sprejela spremembe volilne zakonodaje. "Imamo zgodovinsko priložnost. Imamo skoraj ustavno večino in možnost, da še pred naslednjimi volitvami sprejmemo zakon, ki bi omogočal, da bi bil v prihodnje DZ oblikovan drugače," je povedala. Kociprova je v ta namen Pahorju danes tudi predlagala, naj opravi še drugi krog pogovorov.

Po besedah Kociprove, ki se sklicuje na stališče pravnika Igorja Kaučiča, bi se volitve po novi zakonodaji lahko izpeljale že septembra. "Tisti, ki govorijo, da je neodgovorno, da bi se predčasne volitve zgodile v letu pred predsedovanjem EU, bi morali na to misliti takrat, ko je predsednik vlade odstopil,"je še poudarila.

Pojasnila je še, da bodo organi stranke o prihodnjih korakih po odstopu premierja Marjana Šarca odločali v petek. Bo pa prvi predlog vodstva SAB organom stranke, da se takoj začne s pripravami na predčasne volitve.

V javnosti so se sicer po njenih besedah v zadnjem obdobju pokazali "močni indici",da ne bo prišlo do volitev, pač pa da se utegne oblikovati vlada pod vodstvom SDS. Vendar pa takšna vlada za SAB po besedah Kociprove "ni v nacionalnem interesu",saj si in si bodo tudi v prihodnje zavzemali za levosredinsko vlado.

Manjšinska poslanca pripravljena sodelovati z morebitno novo vlado

Vodja poslanske skupine italijanske in madžarske narodne skupnosti Felice Žiža je po današnjem pogovoru s predsednikom Pahorjem pojasnil, da sta poslanca pripravljena na predčasne volitve. Bi pa bila pripravljena sodelovati tudi z morebitno novo vlado, a pri tem pričakujeta, da bo ta sprejemala njune pobude in predloge.

Kot je po posvetu pojasnil Žiža, bo morebitni novi vladi predlagal podpis sporazuma o sodelovanju, ki so ga podpisali tudi z vlado Marjana Šarca in je za obe narodni skupnosti zelo pomemben dokument. V njem so navedeni njihovi bistveni predlogi in pričakovanja za štiriletni mandat.