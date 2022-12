Maraton tekel vsak dan v letu, za dobrodelne namene zbral dober milijon evrov

Gary McKee se je zaobljubil, da bo v letu 2022 čisto vsak dan pretekel en maraton. In obljubo je na silvestrovo tudi izpolnil, poroča BBC. Izziv je s ciljem, da bo zbrani denar namenil organizaciji za podporo rakavim bolnikom Macmillan in hospicu na domu West Cumbria, kakopak, začel 1. januarja 2022. Ob zadnjem maratonu pa ga je na ciljni črti pričakala navdušena množica.

"Hvala za fantastičen sprejem," se je po prečkanju ciljne črte zahvalil gledalcem. "Res je bilo fantastično videti vse tam. To je nekaj, kar si bom za vedno zapomnil," je dejal. In s tem zadnjim koščkom sestavljanke je uspel naposled za dobrodelne namene zbrati skoraj milijon funtov oz. več kot milijon evrov.

A seveda je imel njegov podvig tudi svojevrstne žrtve. Na primer obrabljena obuvala. McKee je namreč v letu 2022 zamenjal kar 20 parov športnih copat. Z njimi je pretekel več kot 15.300 kilometrov.

"Našo hvaležnost je težko opisati z besedami," je dejala direktorica financ in komunikacij v hospicu Hayley McKay. "Fizična in psihična moč, ki jo je pokazal, je nerazumljiva," je dodala. Izvršna direktorica za zbiranja sredstev pri organizaciji Macmillan Claire Rowney pa je dodala: "Garyjev dosežek in nesebičnost sta neverjetna."

Obe pravita, da je to resnično izjemen človek. "Ni besed, s katerimi bi lahko izrazili našo iskreno hvaležnost za vse, kar je storil, da bi Macmillanu pomagal podpirati tiste, ki živijo z rakom," je dodala Rowneyeva.