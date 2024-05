Marihuano bi uvrstili med manj nevarne droge

Marihuano so leta 1970 uvrstili na seznam tako imenovane prve skupine drog, v kateri so tudi heroin, ekstazi in LSD. Zaradi tega ni dovoljena za medicinsko uporabo, obstaja pa tudi velika možnost zlorab.

Ministrstvo za pravosodje je zdaj priporočilo, da jo uvrstijo v tretjo skupino drog z zmernim do nizkim tveganjem za fizično in psihično zasvojenost. V tej skupini so med drugim tudi ketamin in zdravila proti bolečinam, ki vsebujejo kodein. Rekreativne uporabe marihuane s tem sicer ne bi legalizirali.

Joe Biden je leta 2022 postal prvi ameriški predsednik, ki je dal pobudo za ponovno proučitev kvalifikacije marihuane na zvezni ravni. To vprašanje bi mu lahko prineslo glasove mlajših volivcev na novembrskih predsedniških volitvah, na katerih se bo pomeril z republikancem Donaldom Trumpom, še navaja AFP.

Raziskava raziskovalnega centra Pew Research Center je prejšnji mesec pokazala, da 88 odstotkov Američanov meni, da bi morala biti marihuana dovoljena za medicinsko ali rekreativno uporabo. Le 11 odstotkov jih je menilo, da sploh ne bi smela biti dovoljena.