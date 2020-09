Marinca, ki je ubil transspolno Filipinko, predčasno spustili iz zapora

Golo telo Jennifer Laude so našli z glavo v stranišču v hotelski sobi v Olongapu malo po polnoči 12. oktobra 2014. Priče so policiji povedale, da je bil Pemberton z Laudejevo v lokalni diskoteki, nato pa sta se 11. oktobra ponoči prijavila v hotel, poroča CNN.

Duterte je v ponedeljek dejal, da o Pembertonovem obnašanju v vojaškem zaporu ni zabeležene nobene graje. Poudaril je, da so bili do njega krivični in da si zasluži privilegije "dobrega obnašanja". Pemberton je bil v času obsodbe star 19 let. Poleg tega je bil obsojen zaradi uboja in ne umora.

Pembertonova odvetnica Rowena Flores je dejala, da njena stranka ni zaprosila za pomilostitev in da je zanjo najprej izvedela iz medijev. "Zahvaljujem se predsedniku za njegovo odpuščanje. Mislim, da je pravici zadoščeno in da so upoštevani vsi zakoni," je dejala.

Pemberton je bil na Filipinih zaradi vojaških vaj, ki so se izvajale v okviru sporazuma o gostujočih silah. Sporazum, podpisan leta 1988, ameriškim vojaškim letalom in plovilom omogoča prost vstop na Filipine in olajša vizumske omejitve za ameriško vojaško osebje. Na drugi strani pa sporazum Filipinom daje sodniško pristojnost nad ameriškim vojaškim osebjem.

Na Filipinih sta bili nekoč dve največji ameriški vojaški bazi zunaj ZDA: letališka baza Clark in mornariška postaja Subic Bay. Čeprav že od začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja nista več del ameriškega oporišča, so imele ameriške sile do njiju še vedno dostop. Hotel, kjer je bila Laudejeva ubita, je bil zunaj zaliva Subic. Pemberton pa je bil po udeležbi vojaških vaj na dopustu. Senator Imee Marcos je dejal, da je pomilostitev v skladu s filipinsko zakonodajo pravica, ki hkrati pomaga odnosom med Manilo in Washingtonom.

Vlado obtožili, da vojaške odnose postavila nad pravice državljanov

Kritiki Pembertonove pomilostitve so v ponedeljek filipinsko vlado obtožili, da je vojaške odnose postavila nad pravice filipinskih državljanov. Edre Olalia, predsednik Nacionalne zveze odvetnikov ljudstva, je pomilostitev označil za "neverjetno". "Še bolj grozno je to, da sta bila njegovo upravičenje in svoboda očitno politično premeščena z vojaškim sporazumom. Kakšna poceni suverenost in nacionalno dostojanstvo," je dejal v izjavi po poročanju CNN Filipini.

Pembertonova odvetnica je dejala, da bo moral še vseeno izpolnjevati nekatere zakonske zahteve, preden bo lahko zapustil državo, vendar upa, da se bo to zgodilo pred koncem tedna.