Marine Le Pen spoznana za krivo zlorabe evropskih sredstev

Nekdanji vodji stranke RN bi lahko izrekli tudi prepoved kandidiranja na volitvah, vendar še ni jasno, ali bi ta stopila v veljavo takoj, in kakšno bo trajanje morebitne prepovedi. Tako še ni znano, ali bo kazen Le Penovi onemogočila, da bi se leta 2027 potegovala za predsedniški položaj.

Na zatožni klopi je bilo sicer skupno 24 oseb, med njimi devet nekdanjih evropskih poslancev in 12 asistentov. Slednji so bili spoznani za krive okoriščanja z ukradenimi sredstvi. Sodišče je ocenilo, da so povzročili skupno škodo v višini 2,9 milijona evrov, ker je Evropski parlament plačeval ljudi, ki so dejansko delali za RN.