Mario Draghi dobil mandat za sestavo nove italijanske vlade

Potem ko odstopljenemu premierju Giuseppeju Conteju ni uspelo oblikovati nove vladne ekipe, se bo s to nalogo soočil nekdanji predsednik Evropske centralne banke (ECB) Mario Draghi. Italijanski predsednik Sergio Mattarellamu je namreč po pričakovanjih podelil mandat za sestavo vlade.

Draghija zdaj čakajo pogovori s parlamentarnimi strankami, na katerih bo skušal ugotoviti, ali bi imela morebitna vlada pod njegovim vodstvom zadostno podporo v italijanskem parlamentu.

V največji parlamentarni stranki Gibanje pet zvezd so sicer že povedali, da je ne bi podprli, edina možna vlada je po njihovem mnenju politična vlada. V skrajno desni stranki Liga Mattea Salvinijapa so ponovili poziv k predčasnim volitvam. "Suverenost pripada ljudstvu," je povedal Salvini. S tem se je strinjala tudi njegova zaveznica Giorgia Meloni, ki vodi skrajno desno stranko Bratje Italije. V desnosredinski stranki nekdanjega premierjaSilvia Berlusconija medtem niso zaprli vrat za pogovore z novim mandatarjem. Tudi iz levosredinske Demokratske stranke, ki je bila del dosedanje koalicije pod vodstvom Giuseppeja Conteja, so sporočili, da so se "pripravljeni pogovarjati za dobro države". Mattarellovo potezo je pozdravil tudi vodja stranke Živa ItalijaMatteo Renzi, ki je z izstopom svoje stranke iz vlade sprožil aktualno politično krizo.