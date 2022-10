Rusi s posnetkom prenovljene soseske vabijo v 'obnovljen' Mariupol

Kmalu po začetku vojne je Mariupol v jugovzhodni Ukrajini postal središče najbolj srditih bojev. Za mnoge je mesto postalo tudi simbol trmastega upora Ukrajine, a mesto je plačalo davek vojne. V le nekaj dneh je bila uničena vsa infrastruktura od prometnic, sistemov za oskrbo z energijo in vodo, do javnih zgradb in stanovanjskih hiš. Vodstvo ruskih separatistov je že poleti napovedovalo, da bodo mesto ekonomsko in kulturno obnovili. Sedaj pa so se pojavili posnetki, ki prikazujejo dokončano sosesko, ki pričakuje nove stanovalce.

Ruska stran je objavila posnetek, ki prikazuje stanovanjsko sosesko pripravljeno na nove stanovalce. Pred bloki se bohoti zelenica, na okenskih policah so cvetlični lončki, stanovalcem pa bo očitno na voljo tudi zunanji fitnes. Posnetek, ki je očitno nastal s pomočjo profesionalnih snemalcev za propagandne namene, prikazuje tudi notranjost novih stavb, ki so jih opremili z najosnovnejšo opremo. Čeprav je Ukrajina v zadnjih letih v mesto veliko investirala, je Mariupol v le v nekaj tednih popolnoma razpadel. Ruska vojska je oblegala mesto, napadla infrastrukturo za oskrbo z električno energijo in vodo. V napadih v začetku marca je bila v poškodovana porodnišnica, teden dni pozneje še gledališče. Že poleti so v mestu, pod nadzorom vlade Ljudske republike Doneck, zabrneli stroji. Proruska oblast v Donecku je želela mesto obnoviti že do septembra, a so se dela zavlekla. Obljubili so, da bo v mestu na voljo več kot 1000 novih stanovanj, a sedaj jih meščanom ponujajo 500. Sedaj želijo očitno tudi s pomočjo posnetkov svetu sporočiti, da je obnova v teku, a ravno v dneh, ko se Ukrajinci v preostalih delih države soočajo s prvimi redukcijami električne energije pomanjkanjem pitne vode, potem ko so Rusi izvedli več napadov na energetsko infrastrukturo po državi. PREBERI ŠE 'Rusija energetski sistem spreminja v bojišče, kar sproža nov val beguncev' V ruskih medijih se je pojavil tudi ambiciozen ruski načrt za obnovo mesta, ki predvideva, da bo v mestu do leta 2030 živelo več kot 450 tisoč ljudi. Pred vojno jih je tam živelo 430.000, po vojni pa naj bi jih v mestu ostalo le približno 100.000, več kot 20 tisoč ljudi je med vojno umrlo, navaja ukrajinska stran. Ruski načrt predvideva, da se bo kot hrbtenica gospodarstva vrnila prenovljena predelovalna industrija. Pred vojno je bil Mariupol pomembno središče metalurgije in težkega strojništva. Poleg tega naj bi se ruske oblasti zavezale, da bodo obnovile tudi gledališče, ki so ga v vojni uničili. Že dolgo pred letošnjo invazijo je Mariupol spremljal tleči ukrajinski konflikt s separatisti, ki jih podpira Rusija. Ko so leta 2014 tam izbruhnili prvi spopadi, je vlada po spopadih s proruskimi protestniki za kratek čas izgubila nadzor nad Mariupolom. PREBERI ŠE 'Bahmut in okolica se spreminjata v bojišče iz prve svetovne vojne' Ukrajinska vlada je Mariupol za kratek čas razglasila za upravno prestolnico pokrajine. Ljudje so se preselili z območij pod nadzorom upornikov, mesto pa je začelo privabljati naložbe. Prenovili so javne stavbe, odprli so nove kavarne in zgradili nove parke.