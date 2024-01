Mariupol: ponovno rojstvo ali zgolj ruska propaganda?

Kako je leto in pol po koncu uničujočega obleganja videti največje pristaniško mesto ob Azovskem morju? Mariupol je bil po brutalnih pouličnih bojih med februarjem in junijem 2022 skoraj povsem opustošen. Danes v njem, pod rusko okupacijo, poteka obsežna prenova, čeprav nekaj deset kilometrov severneje še naprej neusmiljeno grmijo topovi.

Mesto Mariupol je kmalu po koncu bitke izginilo z naslovnic svetovnih medijev. Spomin nanj je za kratek čas osvežil dokumentarni film 20 days in Mariupol (20 dni v Mariupolu), ki je na filmskem festivalu Sundance prejel nagrado. Z izjemo tega pa so bile oči javnosti usmerjene v druga ukrajinska mesta in pokrajine, kjer so potekali krvavi boji za vsak meter ozemlja.

Medtem se je to, nekdaj pomembno pristaniško mesto, počasi začelo pobirati. Kot napovedujejo nekateri, ga čaka dvojna usoda čečenskega Groznega, ki so ga ruske sile obkolile in uničile, nato pa v njegovo prenovo namenile orjaška sredstva, predvsem z namenom, da bi si pridobile naklonjenost lokalnega prebivalstva. Večina posnetkov življenja v mestu tako prihaja bodisi od ruskih državnih medijev bodisi od prebivalcev. Posnetki prikazujejo več obnovljenih sosesk in ulic, v mestu se pospešeno gradi, poročajo ruski mediji. Kljub temu pa bo obnova, zaradi obsežnega uničenja zagotovo trajala več let in rusko državno blagajno stala več milijard evrov.

Po trditvah Rusije naj bi se mnogi, ki so med obleganjem zatočišče poiskali na ruski strani, v mesto vrnili. V Rusijo se je sicer po statističnih podatkih zateklo največ beguncev, slabe tri milijone. Med boji je Mariupol zapustilo 350.000 prebivalcev od skupno 430.000, ki so živeli v mestu pred letom 2022. Po podatkih Združenih narodov je bilo v bojih za mesto uničenih ali poškodovanih 90 odstotkov stavb. Natančno število civilnih žrtev ni znano. BBC je pri nedavni analizi uporabil satelitske posnetke, ki prikazujejo, kako Rusija preoblikuje strukturo mesta. Satelitski posnetki kažejo, da se je v zadnjem letu pojavilo več visokih bivalnih zgradb v soseskah po mestu in na njegovem obrobju. Raste tudi veliko območje novozgrajenih visokih stanovanj na severozahodnem robu mesta, imenovano Nevsky, poroča osrednji britanski medij. Na ruski državni televiziji sicer pogosto poročajo o "rekordni hitrosti obnove" in "vračanju življenja v normalne tirnice". "Na mestu ruševin so zdaj novi stanovanjski bloki, vrtci, šole – vse se obnavlja z najsodobnejšo tehnologijo," je poročala Rossija 1. Še vedno pa se mnogi prebivalci bojijo negotove prihodnosti, saj nihče ne more z gotovostjo napovedati, kako se bo konflikt končal in ali bo bo Mariupol znova zajela vojna vihra.

Uradno lahko tisti, katerih hiše so uničene ali porušene, zaprosijo za stanovanje na novozgrajenih posestvih. Kljub temu številni domačini, tudi tisti, s katerimi se je pogovarjal BBC, pravijo, da je proces "strašansko počasen", v praksi pa obstajajo številne omejitve, zaradi česar nove stavbe ostajajo na pol prazne. Nekdanja prebivalka Svetlana, ki sedaj živi v tujini, je povedala, da njena babica še vedno čaka na stanovanje, ki bo nadomestilo tisto, ki ga je izgubila, ko so ji podrli stavbo, mesece po tem, ko je bila obveščena, da bo dobila novo stanovanje. "Ljudje so postavljeni na nekakšne čakalne liste in ne vedo, kje bodo dobili stanovanje," je povedala. Drugi begunec, Aleksander, je dejal, da meni, da se stanovanja delijo "zelo varčno in zelo selektivno" ljudem, ki imajo "očitno proruske poglede". Prebivalka Ana, katere blok je bil porušen, je za lokalno prorusko TV postajo Mariupol 24 povedala, da so ji zavrnili nadomestno stanovanje, ker ima osem kvadratnih metrov veliko lopo v vasi 40 kilometrov zunaj mesta. Njeno stavbo na aveniji Nakimov, zahodno od mestnega središča, nadomešča nov stanovanjski blok, imenovan Dom Na Nakimova. Zgradilo ga je zasebno rusko gradbeno podjetje. Tam so za BBC povedali, da je večina stanovanj že rezerviranih, in navedli ceno 35.000 evrov za 35 kvadratnih metrov.

Prenovljena stanovanja v središču Mariupola – Dom Na Nakimova. FOTO: ZHILOY DOM NA NAKHIMOVA