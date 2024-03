Mark Ruffalo na oskarjih podprl kampanjo Inštituta 8. marec

In volitve so kri, ki srce ohranja pri močeh, je poudaril. "Volitve zaščitijo tiste, ki jih globalno koordinirana skrajna desnica jemlje na muho: ženske in otroke, demokracijo in naš planet. Morda ni naključje, da je simbol srca v obliki črke V, ki pomeni VOLITVE. Glasovanje ščiti tiste, ki jih globalno usklajena skrajna desnica žrtvuje: ženske in otroke, demokracijo in naš planet. Zato leta 2024 razširjajmo ta simbol, da bi s svojimi glasovi zaščitili ženske in vsa življenja! #MyVoiceMyChoice, "je še dodal Ruffalo in priložil fotografijo sebe in soigralca Ramyja Youssefa.

Nocoj na podelitvi oskarjev stojim ob strani ženskam iz myvoicemychoiceorg, ki se s tem 'simbolom srca' zavzemajo za pravico do izbire, je Mark Ruffalo zapisal v objavi na Instagramu in omrežju X. " Če naj citiram Nesrečna bitja: 'Tvoje telo je, Bella Baxter. Tvoje, da ga lahko svobodno razdajaš.' Pa vendar se skrajna desnica s tem močnim sporočilom ne strinja. V Evropi in ZDA so več deset milijonom ženskam nasilno preprečili osnovno pravico do splava. Zato je bilo navdihujoče, da ženske v Evropi že uporabljajo "simbol srca", ki simbolizira enotnost – prsta se združita v harmoniji. To je lep opomin, da ko solidarno presežemo medsebojne razkole, postanemo utripajoče jedro srca človeštva."

Kampanja "My Voice, My Choice", ki so jo začele evropske aktivistke in številne organizacije, si prizadeva krepiti reproduktivne pravice v Evropski uniji. Njen glavni cilj je vzpostaviti poseben mehanizem financiranja, namenjen zagotavljanju dostopa do storitev splava in reproduktivnega zdravstvenega varstva ženskam v EU.

Gibanje je združilo aktiviste iz več evropskih držav, vključno s Slovenijo, Španijo, Finsko, Poljsko, Francijo, Avstrijo, Hrvaško in Irsko, ki se skupaj zavzemajo za dostopen in varen splav. Cilj kampanje je zbrati milijon podpisov v državah EU v podporo predlogu, ki so ga pripravili.

"Smo skupina žensk in organizacij iz različnih delov Evrope. Vse vodimo nacionalne boje za reproduktivne pravice, demokracijo in enakopravnejšo družbo v svojih državah. Toda ko smo videle, kako je v ZDA čez noč izginila pravica do splava in kako na Poljskem ženske ubijajo v bolnišnicah, ker je splav tam prepovedan, smo razumele, da to ni dovolj in da se moramo združiti v boju za pravice do splava po vsej Evropi," je povedala Nika Kovač, koordinatorka gibanja My Voice, My Choice in direktorica Inštituta 8. marec.

Poudarila je, da več kot 20 milijonov žensk v Evropi nima dostopa do brezplačnega in varnega splava. To želijo spremeniti, zato organizirajo največjo kampanjo za reproduktivne pravice "My Voice, My Choice".

"Vsi vemo, da je leto 2024 supervolilno leto, zato je nadvse pomembno, da glasujemo za svoje pravice. Marku se ne moremo dovolj zahvaliti za podporo; je eden prvih, ki je našo kampanjo prepoznal kot zelo pomembno in uporabil svoj glas, da bi nas slišali. Dal nam je pogum za še večje sanje. Najprej Slovenija, nato Francija (prejšnji teden), sedaj Evropa in nekoč ves svet. Skupaj lahko stvari spremenimo," je pozvala.