'Marko, povej ženi za naju, sicer ji bom jaz. P. S.: Noseča sem!'

Zrenjanin v Vojvodini na severovzhodu Srbije se je ta konec tedna znašel v središču pozornosti. Sredi mesta, na križišču ulic Zmaj Jovine in Skadarske, se je za valentinovo pojavil velikanski pano, okrašen z rdečimi srčki, piše Zrenjaninski.com.
Mimoidočim in voznikom je ponujal vpadljivo in nenavadno sporočilo: "Marko!!! Povej svoji ženi za naju ali pa ji bom jaz!!! Srečno valentinovo! Mimogrede, noseča sem."
Omenjeni lokalni portal navaja, da je pano nemudoma sprožil burne reakcije. Ljudje so se ustavljali poleg, delali selfije, komentirali zapisano, hvalili pogum ali pa smisel za humor pošiljatelja tega sporočila. Drugi pa so se spraševali, ali gre za resnično življenjsko situacijo ali pa morda le šalo oziroma za skrbno premišljeno marketinško kampanjo, ki bo razkrita pozneje.
Moški s tem imenom, ki jih v Srbiji ni malo, so hkrati postali tarča zbadljivk, češ, saj menda ne gre zate. Komentatorji na družbenih omrežjih pa so si edini: če je situacija resnična in Marko s plakata res obstaja, nihče te dni ne bi bil rad v njegovi koži.
