'Marko, povej ženi za naju, sicer ji bom jaz. P. S.: Noseča sem!'

Zrenjanin v Vojvodini na severovzhodu Srbije se je ta konec tedna znašel v središču pozornosti. Sredi mesta, na križišču ulic Zmaj Jovine in Skadarske, se je za valentinovo pojavil velikanski pano, okrašen z rdečimi srčki, piše Zrenjaninski.com.

Mimoidočim in voznikom je ponujal vpadljivo in nenavadno sporočilo: "Marko!!! Povej svoji ženi za naju ali pa ji bom jaz!!! Srečno valentinovo! Mimogrede, noseča sem."