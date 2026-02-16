Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

'Marko, povej ženi za naju, sicer ji bom jaz. P. S.: Noseča sem!'

Zrenjanin, 16. 02. 2026 15.10 pred 1 uro 1 min branja 27

Avtor:
T.H.
Marko pano

Ko je po družbenih omrežjih zaokrožila fotografija domnevnega panoja v Srbiji, so bili številni prepričani, da se je nekdo za valentinovo poigral z umetno inteligenco. Domnevna ljubica je nekemu Marku namenila cinično čestitko. Zaželela mu je lep praznik, hkrati pa zagrozila, naj ženi pove za njuno zvezo, sicer bo to storila sama. Za povrh je dodala še, da je noseča. Izkazalo se je, da ni šlo za fotomontažo – pano je v Zrenjaninu res obstajal, Srbi pa ugibajo, kakšna zgodba je zadaj. Gre morebiti za marketinški trik ali je radoživi Marko res razbesnel svoje skrivno dekle?

Zrenjanin v Vojvodini na severovzhodu Srbije se je ta konec tedna znašel v središču pozornosti. Sredi mesta, na križišču ulic Zmaj Jovine in Skadarske, se je za valentinovo pojavil velikanski pano, okrašen z rdečimi srčki, piše Zrenjaninski.com.

Mimoidočim in voznikom je ponujal vpadljivo in nenavadno sporočilo: "Marko!!! Povej svoji ženi za naju ali pa ji bom jaz!!! Srečno valentinovo! Mimogrede, noseča sem."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Omenjeni lokalni portal navaja, da je pano nemudoma sprožil burne reakcije. Ljudje so se ustavljali poleg, delali selfije, komentirali zapisano, hvalili pogum ali pa smisel za humor pošiljatelja tega sporočila. Drugi pa so se spraševali, ali gre za resnično življenjsko situacijo ali pa morda le šalo oziroma za skrbno premišljeno marketinško kampanjo, ki bo razkrita pozneje.

Moški s tem imenom, ki jih v Srbiji ni malo, so hkrati postali tarča zbadljivk, češ, saj menda ne gre zate. Komentatorji na družbenih omrežjih pa so si edini: če je situacija resnična in Marko s plakata res obstaja, nihče te dni ne bi bil rad v njegovi koži.

marko plakat zrenjanin valentinovo

Znameniti lok ljubezni zgrmel v morje, popustil pod silo narave

ZDA z močno podporo Orbanu: 'Vaš uspeh je naš uspeh'

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI27

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dragica Cegler
16. 02. 2026 16.38
A vi troli od 24 ur veste,da obstaja veliko ljudi z imenom Marko.Ja,tudi v zrenjaninu.Se pravi,da vsaka ,ki ima moža Marka je prevarana.
Odgovori
0 0
Žmavc
16. 02. 2026 16.33
Marko je slabe temelje postavil v tem odnosu. Meje je treba prej postavit, ko se gre v tako stvar. Potem je vse lažje, ker ni prevelikih pričakovanj. Pa poštenje šteje. Brez laganja. Do lubice, seveda. Doma se že moraš stegnit kdaj pa kdaj, če si dobro hočeš. 🤭
Odgovori
-1
0 1
16. 02. 2026 16.32
Nerazumem kaj vs komentatorje moti vsak clanek vedno se najde par ljudi k napise koga briga…to se ns ne tice….ja pa piiiiz….aaaa kaj beres pa komentiras ce te ne zanima preskoc in ber kar te zanima js to ne kaperam a ste res tok bol….iiii…
Odgovori
-1
0 1
Trikrat cepljen
16. 02. 2026 16.23
Pred vsem je pomembno, da smo kavč troli obveščeni kaj je nekega dne pisalo na nekem panoju, nelje vbSrbiji. Nepecenljiva vest. Poanta še večja.
Odgovori
+1
4 3
ArturianRex
16. 02. 2026 16.19
.."če je situacija resnična in Marko s plakata res obstaja, nihče te dni ne bi bil rad v njegovi koži." haha res je
Odgovori
-1
1 2
suleol
16. 02. 2026 16.18
ce majo arapi lahko vec zena zakaj pa marko ne
Odgovori
-2
1 3
hrčak s šamponom kopriva
16. 02. 2026 16.32
povej to svoji doma....pa boš izvedel zakaj
Odgovori
-1
0 1
Magenta07
16. 02. 2026 16.14
Zdej pa ze Srbija..kmal bomo novicke iz Albanije bral
Odgovori
-4
1 5
_endrug
16. 02. 2026 16.08
Zanalašč noseča? Ne pozna zaščite?
Odgovori
+0
1 1
bandit1
16. 02. 2026 16.11
Ni bla na olimpijskih igrah.
Odgovori
+0
1 1
deratizacija
16. 02. 2026 16.04
J... ga. Ko sladko preko noči postane lahko zelo grenko.
Odgovori
+1
2 1
Dražen Marjanović
16. 02. 2026 16.00
Pozabla napisat da je ostala noseča po obisku Hrvaške. Zdej je pa Marko kriv.
Odgovori
+2
6 4
hrčak s šamponom kopriva
16. 02. 2026 16.04
tis bolan
Odgovori
+1
3 2
bohinj je zakon
16. 02. 2026 15.58
Tudi nekaj dobrega. Srbov bo za enega več. V času ko je srbov vse manj. In delovna sila prihaja iz afrike, južne amerike in azije.
Odgovori
+0
2 2
hrčak s šamponom kopriva
16. 02. 2026 16.04
počak da jo tvoj rodjo stera v abortus....aja, pa res bolan odgovor, bolanega človeka
Odgovori
-1
1 2
suleol
16. 02. 2026 16.17
za slovencke isto velja manj kuzijev pa raj kej naredte
Odgovori
+2
3 1
Ici
16. 02. 2026 15.58
Naj pokliče ženo. Pa kaj.
Odgovori
0 0
Prelepa Soča
16. 02. 2026 15.53
Smo l. 2026 inne razumem, sploh je pa zo na dnevnem redu v ZDA, da je toliko ne/NAMIRNIH/nosečnosti. Ne razumem moških, res.
Odgovori
0 0
Razsuti Tovor
16. 02. 2026 15.47
Hudiča, hitro je tu 1. april, še zima ni rekla zadnje.
Odgovori
+1
1 0
Endless
16. 02. 2026 15.46
In nekaj 100k Markov je v momentu naje..lo zaradi tega 😂
Odgovori
+4
5 1
Verus
16. 02. 2026 16.05
hehehe ;D
Odgovori
0 0
Colgate
16. 02. 2026 15.42
A je prišla nazaj iz Dubaja noseča?
Odgovori
+4
5 1
cilinderr
16. 02. 2026 15.42
i vi se imete za resen portal????
Odgovori
+6
8 2
Magenta07
16. 02. 2026 16.14
in*
Odgovori
0 0
Nikdar več
16. 02. 2026 15.36
Marko se bo preimenoval.
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
Portal
To ostane z otrokom v odraslosti
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
To lepotico ljubi Robert Hrgota
To lepotico ljubi Robert Hrgota
vizita
Portal
Kaj se zgodi z našim telesom, ko zaužijemo premalo beljakovin
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Ali lahko pitje vroče vode res pomaga pri izgubi telesne teže?
Ali lahko pitje vroče vode res pomaga pri izgubi telesne teže?
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ikona praznovala že 96. rojstni dan
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Hitra sladica za zimske počitnice
5 lahkih kosil za nov začetek tedna
5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534