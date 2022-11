'Marksistično-leninistična pot': Spremeniti moramo način ravnanja

Nemčija se je sicer v zadnjem času soočila z ostrimi kritikami, ker je v zadnjih letih pritiskala na Evropo, da se poda v to, kar je danes katastrofalna odvisnost od ruskega plina, zdaj pa je Berlin tarča očitkov, da dela popolnoma enake napake, ko gre za odvisnost od Kitajske proizvodnje.

Scholz je opozoril, da je predsednik Ši Džinping namerno uvajal politično strategijo, da bi mednarodna podjetja postala odvisna od Kitajske. "Izid kongresa komunistične partije, ki se je pravkar končal, je nedvoumen: marksizem in leninizem zavzema veliko širši prostor kot v sklepih prejšnjih kongresov ... Ko se Kitajska spreminja, pa se mora spremeniti tudi način, kako ravnamo s to državo," je zapisal Scholz.

Scholz danes odleteti v Peking na enodnevni obisk, kjer bo prvi zahodni voditelj, ki se bo srečal s Šijem po njegovem ponovnem imenovanju, in prvi voditelj iz skupine vodilnih gospodarstev G7, ki bo obiskal Kitajsko od izbruha pandemije koronavirusa.

"Nemčija, ki je imela tako bolečo izkušnjo delitve med hladno vojno, nima interesa, da bi v svetu nastajali novi bloki," je zapisal. "V zvezi s Kitajsko to pomeni, da bo seveda ta država s svojimi 1,4 milijarde prebivalcev in svojo gospodarsko močjo v prihodnosti igrala ključno vlogo na svetovnem prizorišču - kot je že dolgo v zgodovini."

Kancler je poskušal tudi nasprotovati kritikam, da njegovo potovanje spodkopava skupni evropski pristop do Kitajske. Po navedbah francoskih uradnikov je njegov francoski kolega Emmanuel Macron predlagal, da bi potovala skupaj in tako dokazala enotnost ter poslala sporočilo, da Peking ne more razdeliti evropskih držav s ščuvanjem njihovih gospodarskih interesov drug proti drugemu.

"Nemška politika do Kitajske je lahko uspešna le, če je vpeta v evropsko politiko do Kitajske," je zapisal Scholz. "V pripravah na moj obisk smo zato tesno sodelovali z našimi evropskimi partnerji, vključno s predsednikom Macronom, in tudi z našimi čezatlantskimi prijatelji."

Scholz je dejal, da želi, da Nemčija in EU sodelujeta s Kitajsko pri vzponu – tudi pri pomembnem vprašanju podnebnih sprememb – namesto da bi jo poskušali omejiti.

Obenem je Peking opozoril, naj ne vodi politike, ki teži k "hegemonistični kitajski prevladi ali celo kitajskocentričnemu svetovnemu redu". Scholz je tudi pozval Kitajsko, naj preneha podpirati vojno Rusije proti Ukrajini in zavzame bolj kritično stališče do Moskve.