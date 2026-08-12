Maroko opozoril na nove poskuse množičnega nezakonitega vstopa v Ceuto

Kot je sporočilo ministrstvo, so v zadnjih dneh spremljali anonimne objave in sporočila na družbenih omrežjih, ki pozivajo k skupnim poskusom nezakonitega vstopa v španski eksklavi. Med drugim se širijo informacije, da bo mejni prehod med maroškim mestom Fnideq in Ceuto odprt 15. avgusta, ko je v Španiji praznik.
Ministrstvo je pozive označilo za nevarne in državljane pozvalo, naj jim ne sledijo. Takšno spodbujanje je po maroški zakonodaji kaznivo dejanje, je dodalo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Oblasti so sprejele vse potrebne ukrepe, da bi preprečili nezakonite prehode in prestregli ljudi, ki so poskušali sodelovati v njih, so pojasnili v Rabatu in dodali, da bodo proti tistim, ki na internetu spodbujajo takšne pozive, uvedli pravne ukrepe.
Ministrstvo sicer ni razkrilo, koliko ljudi je bilo aretiranih ali kdaj so aretacije izvedli. Navedlo je le, da je bila pridržana skupina ljudi, osumljena spodbujanja ljudi, in da so sprožili preiskavo.
Opozorilo Maroka glede novih poskusov množičnega vstopa na špansko ozemlje sledi navalu več deset tisoč migrantov iz Maroka v Ceuto konec julija. Po podatkih španskih oblasti je v nekaj dneh v eksklavo nezakonito vstopilo približno 72.000 ljudi, večinoma Maročanov. Velika večina se jih je že vrnila v Maroko, v eksklavi po podatkih lokalnih oblasti ostaja približno 2000 ljudi, vključno s približno tisoč mladoletniki brez spremstva.
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