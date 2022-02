V Maroku pokopali petletnega dečka, ki je umrl v vodnjaku

Reševanje Rayana je komentiral tudi papež Frančišek, ki je med molitvijo v Vatikanu pohvalil celotno maroško ljudstvo, ki se je zbralo, da bi rešilo dečka. "Reševalci so se trudili po svojih najboljših močeh. Čeprav so bili neuspešni, nam ponujajo zgled," je dejal.

Smrt petletnika je sprožila velik čustven odziv. Kot so poročali tuji mediji, je v nedeljo zjutraj v vasi vladala smrtna tišina. "Vsi so molili, da bi se vrnil živ. Vsi so jokali," je dejal sorodnik družine, maroška javna televizija pa je na spletu izpostavila, da je nesreča otroka svet spomnila na vrednote človeštva.

Tragedija, ki je pretresla Maroko in tudi širši svet, se je zaključila z današnjim pokopom petletnega dečka Rayana, ki je po padcu v globok vodnjak umrl, preden so ga reševalci uspeli rešiti. Pogreb je potekal na starem pokopališču v bližini vasi, kjer se je nesreča zgodila.

Dečkovi družini je sožalje izrekel sam maroški kralj. Po poročanju Euronewsa je kralj Mohamed VI. poklical Rayanova starša in jima izrazil sožalje. Prav tako je to storil tudi alžirski nogometni trener Djamel Belmadi: "Prevevata nas velika bolečina in žalost, a ta ne bo nikoli enaka bolečini dečkovih staršev in sorodnikov." Kljub zaostrenim odnosom med Alžirijo in Marokom so se na spletu vsula ganljiva sporočila sožalja in sočutja.

Smrt petletnika je sicer sprožila plaz sporočil tudi na spletu. "Boril si se do konca, junak," je na spletu zapisal nekdo, drugi pa je v svojem zapisu sporočil: "Uspelo mu je tam, kjer so zatajili voditelji in mediji. Združil je ljudi okoli sebe."

Rayanova starša sta za vse prijazne besede hvaležna, prav tako sta se zahvalila reševalcem, ki so se neumorno trudili priti do njunega sina.