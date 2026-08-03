Maroko za dogajanje v Ceuti krivi dezinformacije

Meja, ki ločuje Španijo in Maroko v Ceuti FOTO: AP

Maroško notranje ministrstvo je v izjavi navedlo, da je bilo množično prečkanje meje s Ceuto posledica dezinformacij na družbenih omrežjih, trgovine z ljudmi in napačne razlage nedavne sodbe španskega vrhovnega sodišča, zaradi katere so migranti verjeli, da lahko vstopijo v Evropo, ne da bi jih oblasti nemudoma vrnile nazaj v Maroko. Za nenaden pritok migrantov v eksklavo je španski premier Pedro Sanchez v petek okrivil mafijske skupine, ki se ukvarjajo s trgovino z ljudmi, saj naj bi začele širiti lažne interpretacije sodbe vrhovnega sodišča. Sodišče je namreč v začetku tega meseca odločilo, da se takojšnja vrnitev migrantov, ki nezakonito prečkajo mejo, ne nanaša na tiste, ki prispejo po morju.

icon-chevron-right 1 13 icon-chevron-right Migranti, ki so iz Maroka vstopili v Španijo, pred začasnim centrom za nastanitev migrantov v Ceuti. AP

Migranti, ki so iz Maroka vstopili v Španijo, pred začasnim centrom za nastanitev migrantov v Ceuti. AP

Migranti vdrli v Ceuto AP

Vdor migrantov v Ceuto Profimedia

V Ceuto je v zadnjih dneh nezakonito vstopilo okoli 60.000 migrantov. Profimedia

Vdor migrantov v Ceuto Profimedia

Vdor migrantov v Ceuto Profimedia

Vdor migrantov v Ceuto Profimedia

Vdor migrantov v Ceuto Profimedia

Vdor migrantov v Ceuto Profimedia

Vdor migrantov v Ceuto Profimedia

Španija bo okrepila varnost v Ceuti AP

Vdor migrantov na območje Ceute AP

























O odpri meji izvedeli na TikToku

V luči dogodkov so se sicer pojavili sumi, da naj bi maroške oblasti namenoma sprožile ali pa vsaj dopustile množičen pritok migrantov v Ceuto, da bi pritisnile na Španijo, navaja dpa. Po navedbah španskih medijev so namreč nekateri migranti dejali, da jih pri prečkanju meje na maroški strani niso ustavili, temveč so jih spodbujali k prečkanju. Mnogi drugi so povedali, da so o domnevno odprti meji izvedeli iz videov in sporočil na platformah, kot je TikTok. Po uradnih podatkih Madrida je iz Maroka na območje Ceute, kjer živi okoli 85.000 ljudi, med sredo in petkom vstopilo med 50.000 in 60.000 migrantov. Španske oblasti so jih večino že vrnile nazaj v Maroko. Maroško ministrstvo je ocenilo, da je mejo prečkalo okoli 40.000 ljudi, še 1135 pa se jih je odpravilo proti drugi španski eksklavi na severu afriške celine Melilli. Vsi, ki so prispeli tja, so bili nemudoma vrnjeni, je sporočilo ministrstvo.

Različne številke o smrtnih žrtvah

Podatki, koliko ljudi je umrlo pri poskusu vstopa v Ceuto, se prav tako razlikujejo. Medtem ko so španske oblasti v nedeljo poročale o najmanj 72 umrlih, so v Rabatu isti dan sporočili, da je umrlo 11 oseb - deset ljudi naj bi se utopilo, en človek pa naj bi umrl po padcu s skalnatega območja.

Podatki, koliko ljudi je umrlo pri poskusu vstopa v Ceuto, se prav tako razlikujejo. FOTO: AP