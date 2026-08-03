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Maroko za dogajanje v Ceuti krivi dezinformacije

Rabat/Madrid, 03. 08. 2026 09.21 pred 1 uro 2 min branja 15

Avtor:
STA N.L.
Vdor migrantov v Ceuto

Da je več deset tisoč migrantov pred nekaj dnevi prečkalo maroško-špansko mejo in preplavilo špansko eksklavo Ceuto na severu Afrike, so med drugim krive dezinformacije na družbenih omrežjih in trgovci z ljudmi, je v svojem prvem uradnem odzivu na dogodke v nedeljo sporočila maroška vlada.

Meja, ki ločuje Španijo in Maroko v Ceuti
Meja, ki ločuje Španijo in Maroko v Ceuti
FOTO: AP

Maroško notranje ministrstvo je v izjavi navedlo, da je bilo množično prečkanje meje s Ceuto posledica dezinformacij na družbenih omrežjih, trgovine z ljudmi in napačne razlage nedavne sodbe španskega vrhovnega sodišča, zaradi katere so migranti verjeli, da lahko vstopijo v Evropo, ne da bi jih oblasti nemudoma vrnile nazaj v Maroko.

Za nenaden pritok migrantov v eksklavo je španski premier Pedro Sanchez v petek okrivil mafijske skupine, ki se ukvarjajo s trgovino z ljudmi, saj naj bi začele širiti lažne interpretacije sodbe vrhovnega sodišča. Sodišče je namreč v začetku tega meseca odločilo, da se takojšnja vrnitev migrantov, ki nezakonito prečkajo mejo, ne nanaša na tiste, ki prispejo po morju.

O odpri meji izvedeli na TikToku

V luči dogodkov so se sicer pojavili sumi, da naj bi maroške oblasti namenoma sprožile ali pa vsaj dopustile množičen pritok migrantov v Ceuto, da bi pritisnile na Španijo, navaja dpa. Po navedbah španskih medijev so namreč nekateri migranti dejali, da jih pri prečkanju meje na maroški strani niso ustavili, temveč so jih spodbujali k prečkanju. Mnogi drugi so povedali, da so o domnevno odprti meji izvedeli iz videov in sporočil na platformah, kot je TikTok.

Po uradnih podatkih Madrida je iz Maroka na območje Ceute, kjer živi okoli 85.000 ljudi, med sredo in petkom vstopilo med 50.000 in 60.000 migrantov. Španske oblasti so jih večino že vrnile nazaj v Maroko.

Maroško ministrstvo je ocenilo, da je mejo prečkalo okoli 40.000 ljudi, še 1135 pa se jih je odpravilo proti drugi španski eksklavi na severu afriške celine Melilli. Vsi, ki so prispeli tja, so bili nemudoma vrnjeni, je sporočilo ministrstvo.

Različne številke o smrtnih žrtvah

Podatki, koliko ljudi je umrlo pri poskusu vstopa v Ceuto, se prav tako razlikujejo. Medtem ko so španske oblasti v nedeljo poročale o najmanj 72 umrlih, so v Rabatu isti dan sporočili, da je umrlo 11 oseb - deset ljudi naj bi se utopilo, en človek pa naj bi umrl po padcu s skalnatega območja.

Podatki, koliko ljudi je umrlo pri poskusu vstopa v Ceuto, se prav tako razlikujejo.
Podatki, koliko ljudi je umrlo pri poskusu vstopa v Ceuto, se prav tako razlikujejo.
FOTO: AP

Maroške oblasti se sicer še naprej usklajujejo s Španijo, da bi preverili poročila o dodatnih smrtnih žrtvah ter ugotovile identiteto in narodnost vpletenih, je še sporočilo ministrstvo.

Ceuta in Melilla, ki sta že stoletja pod špansko oblastjo, sta zaradi bližine Maroka pomembni vstopni točki za migrante, ki poskušajo po kopnem priti na ozemlje Evropske unije.

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KOMENTARJI15

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jafalical
03. 08. 2026 10.31
Obup, zaskrbljujoce in da to nekdo sploh "odobri", oz.zagovarja nekoga, ki nikakor ne more biti zdruzljiv z naso kulturo.Ne gre, ne morejo, druga vzgoja, drugacen pogled na vse...Ze samo pogledamo to podivjanost, tam kjer zenska za njihni nic vredna, kako bodo sele tu v Evropi poceli, kaj so to v vecini zgleda zaporniki, kriminalci,ki so jim kar odprli celice,pod pogojem naj bezijo stran iz njihove drzave...??
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+2
2 0
Dr Dre
03. 08. 2026 10.30
Španci so obtožili 🇮🇱 za to kampanjo.. Naj vsak sam presodi, a ima 🇮🇱 zmožnosti za te kampanje...
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0 0
skuripanda burns
03. 08. 2026 10.27
Bla bla bla. Dezinformacije... "meja je odprta" pa to. Kdo temu verjame? Če bi obstajala "dezinformacija", da je meja odprta, bi vsi ti ilegalci prišli na LEGALNE MEJNE PREHODE in tam poskušali LEGALNO imigrirati na ODPRTIH MEJNIH PREHODIH. Tako pa so plezali čez ograje, plavali okrog po morju. Točno so vedeli, da so meje zaprte. Dezinformacij ni bilo nobenih. Gre za kriminalce, katerih prvo dejanje ob vstopu v EU je kriminalno dejanje ilegalnega prečkanja meje.
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+2
2 0
skuripanda burns
03. 08. 2026 10.29
Če ti na TikToku povedo, da je tvoj lokalni Merkator odprt in da je v njem vse zastonj, kaj storiš? A) greš do vhodnih vrat in vstopiš ali B) ponoči razbiješ okno in vlomiš v trgovino in jo okradeš..... Te zgodbice o dezinformacijah o odprtih mejah so bučke, ki nam jih prodajajo. Lepo vas prosim...
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0 0
dober dan
03. 08. 2026 10.27
Ker sploh nimamo posnetkov kako maroška vojska z kamioni odlaga mlade moške na meji
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+2
2 0
Count Koma
03. 08. 2026 10.26
🧃🇮🇱
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+1
1 0
Tovariš Balki
03. 08. 2026 10.18
Ampak grimsek krivi Sancheza....in ga imenuje za grožnjo zahodni civilizaciji...ajoj sektaši...pa to
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-3
1 4
Masterbater
03. 08. 2026 09.54
Trgovci z ljudmi, čeprav krivi, so samo posredniki, zadaj je pa "juice" lobby.
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+7
7 0
boslo
03. 08. 2026 09.42
Drži, podobne dezinformacije nam servirajo že od 2015 naprej. Ljudje na posnetkih niso ilegalni begunci ampak znanstveniki, zdravniki,...bivši predsednik vlade je dejal, da potrebujemo njihove pridne roke in da moramo čim prej te migracije legalizirat
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+6
8 2
realist9000
03. 08. 2026 09.41
propad zahodne civilizacije
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+9
9 0
rok1211
03. 08. 2026 09.27
karkoli pogledaš..žalostno
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+8
8 0
Slovener
03. 08. 2026 09.26
Dezinformacije ! ?
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+8
8 0
Ramzess
03. 08. 2026 09.38
Na koncu ni niti pomebno s katerega nivoja so prišle, ker na koncu to počno vsi, z različnih razlogov.
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+5
5 0
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