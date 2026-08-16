Tragičen konec mlade nogometašice: med prečkanjem morja se je utopila

Dolga leta je Faten igrala v maroški regionalni ligi za klub Maghreb Atletico Tetuan, katerega prepoznavni dresi posnemajo barve slavnega španskega kluba Atletico Madrid.
26-letnica je živela v bližini mesta Tetouan na severu Maroka, večino svojega časa pa je posvetila treningom. Toda za preživetje je potrebovala več. Ko je njena ekipa zmagala, je prejela le manjše plačilo v višini približno 260 dirhamov (okoli 24 evrov), ob porazu pa ni dobila ničesar. To vsekakor ni bilo dovolj, da bi preživljala svojo mater Jamillo, dva sorojenca in druge sorodnike. Očeta ni imela, umrl je, ko je bila stara 12 let.
Poleg nogometa je delala še na najstarejšem pokopališču v Tetouanu, kjer je čistila grobove in žalujočim prodajala šopke rajhana (bazilike). A njene sanje so bile, da bi se z nogometom prebila v Evropo, je dejala njena mati za Guardian. Namesto tega pa je zdaj pokopana na pokopališču, kjer je delala.
Jamilla je za Guardian povedala, da je njena hči sanjala o tem, da bi trenirala in se razvijala kot nogometašica, vendar ji družina pri tem finančno ni mogla pomagati.
Zjutraj 30. julija je Jamilla prejela telefonski klic osebe, ki je želela govoriti s Faten. Uradnik ji je nato povedal, da je bila prošnja njene hčere za španski vizum odobrena in da mora Faten z osebno izkaznico odpotovati na konzulat v Tanger, kjer bi vizum prevzela.
Na isti dan pa je prišla še druga novica. Njena hči se je utopila, ko je poskušala priplavati iz Maroka v Ceuto, špansko enklavo v bližini Tetouana. Jamilla je povedala, da ni vedela, da je njena hči zaprosila za vizum, niti zakaj se je, če je zanj že zaprosila, nenadoma odločila poskusiti priti na evropsko ozemlje s plavanjem do Ceute.
Po njenem mnenju je Faten za vizum zaprosila po neformalni poti in ni pričakovala, da bo odobren.
Ko je izginila, jo je njena družina vso noč iskala. Zgodaj zjutraj 30. julija pa je do njihove hiše prišel mladenič in jim povedal, da se je med prečkanjem udarila v glavo in utopila. Tudi Fatenina brat in sestra sta poskusila prečkati mejo. Njen najstarejši sin je dosegel Ceuto in jo poklical po telefonu, 14-letna hči pa se še ni oglasila, zato ni nobenih novic o njej. "Zdaj sem sama, brez svojih otrok," je dejala mati.
Težko stanje na trgu dela v Maroku
Po podatkih skupine za pravice migrantov Caminando Fronteras je bila med najmanj 141 ljudmi, ki so umrli med lanskim množičnim poskusom prečkanja meje na špansko ozemlje v Severni Afriki. Domnevajo, da je bila večina umrlih – bodisi zaradi utopitve bodisi zaradi tega, ker jih je na kopenski meji poteptala množica – mlajša od 35 let.
In množični pobegi, ki jim sledijo prerane smrti, odpirajo vprašanja o razmerah v Maroku. Velika večina mladih skuša pobegniti iz revščine, lani so organizirali protest, v katerem so opozorili na pomanjkanje sredstev za zdravstvo in izobraževanje, medtem ko država namenja velike vsote za gradnjo dragih stadionov. Trenutno se namreč pripravljajo na soorganizacijo svetovnega prvenstva v nogometu leta 2030 skupaj s Španijo in Portugalsko.
Lani je bilo v Maroku brezposelnih skoraj 40 odstotkov mladih, starih od 15 do 24 let. Osrečijo pa se ne niti tisti, ki najdejo zaposlitev, plače so namreč izredno nizke. Minimalna bruto plača v zasebnem sektorju zunaj kmetijstva v Maroku znaša okoli 290 evrov na mesec.
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