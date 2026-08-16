Tragičen konec mlade nogometašice: med prečkanjem morja se je utopila

26-letnica je živela v bližini mesta Tetouan na severu Maroka, večino svojega časa pa je posvetila treningom. Toda za preživetje je potrebovala več. Ko je njena ekipa zmagala, je prejela le manjše plačilo v višini približno 260 dirhamov (okoli 24 evrov), ob porazu pa ni dobila ničesar. To vsekakor ni bilo dovolj, da bi preživljala svojo mater Jamillo, dva sorojenca in druge sorodnike. Očeta ni imela, umrl je, ko je bila stara 12 let.

Poleg nogometa je delala še na najstarejšem pokopališču v Tetouanu, kjer je čistila grobove in žalujočim prodajala šopke rajhana (bazilike). A njene sanje so bile, da bi se z nogometom prebila v Evropo, je dejala njena mati za Guardian. Namesto tega pa je zdaj pokopana na pokopališču, kjer je delala.

Jamilla je za Guardian povedala, da je njena hči sanjala o tem, da bi trenirala in se razvijala kot nogometašica, vendar ji družina pri tem finančno ni mogla pomagati.

Zjutraj 30. julija je Jamilla prejela telefonski klic osebe, ki je želela govoriti s Faten. Uradnik ji je nato povedal, da je bila prošnja njene hčere za španski vizum odobrena in da mora Faten z osebno izkaznico odpotovati na konzulat v Tanger, kjer bi vizum prevzela.

Na isti dan pa je prišla še druga novica. Njena hči se je utopila, ko je poskušala priplavati iz Maroka v Ceuto, špansko enklavo v bližini Tetouana. Jamilla je povedala, da ni vedela, da je njena hči zaprosila za vizum, niti zakaj se je, če je zanj že zaprosila, nenadoma odločila poskusiti priti na evropsko ozemlje s plavanjem do Ceute.

Po njenem mnenju je Faten za vizum zaprosila po neformalni poti in ni pričakovala, da bo odobren.

Ko je izginila, jo je njena družina vso noč iskala. Zgodaj zjutraj 30. julija pa je do njihove hiše prišel mladenič in jim povedal, da se je med prečkanjem udarila v glavo in utopila. Tudi Fatenina brat in sestra sta poskusila prečkati mejo. Njen najstarejši sin je dosegel Ceuto in jo poklical po telefonu, 14-letna hči pa se še ni oglasila, zato ni nobenih novic o njej. "Zdaj sem sama, brez svojih otrok," je dejala mati.