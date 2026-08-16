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Tragičen konec mlade nogometašice: med prečkanjem morja se je utopila

Maroko, 16. 08. 2026 07.00 pred 2 urama 3 min branja 59

Avtor:
N.V.
Faten Ben Omar El Azizi

Maročanka Faten Ben Omar El Azizi je svoje življenje posvetila nogometu. Vendar preživljati se z igranjem nogometa v Maroku ni preprosto, zato je življenje želela nadaljevati na evropskih tleh. In na dan, ko je prejela vizum za odhod v Španijo, se je utopila med prečkanjem morja proti španski enklavi Ceuta.

Dolga leta je Faten igrala v maroški regionalni ligi za klub Maghreb Atletico Tetuan, katerega prepoznavni dresi posnemajo barve slavnega španskega kluba Atletico Madrid.

26-letnica je živela v bližini mesta Tetouan na severu Maroka, večino svojega časa pa je posvetila treningom. Toda za preživetje je potrebovala več. Ko je njena ekipa zmagala, je prejela le manjše plačilo v višini približno 260 dirhamov (okoli 24 evrov), ob porazu pa ni dobila ničesar. To vsekakor ni bilo dovolj, da bi preživljala svojo mater Jamillo, dva sorojenca in druge sorodnike. Očeta ni imela, umrl je, ko je bila stara 12 let.

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Poleg nogometa je delala še na najstarejšem pokopališču v Tetouanu, kjer je čistila grobove in žalujočim prodajala šopke rajhana (bazilike). A njene sanje so bile, da bi se z nogometom prebila v Evropo, je dejala njena mati za Guardian. Namesto tega pa je zdaj pokopana na pokopališču, kjer je delala.

Jamilla je za Guardian povedala, da je njena hči sanjala o tem, da bi trenirala in se razvijala kot nogometašica, vendar ji družina pri tem finančno ni mogla pomagati.

Zjutraj 30. julija je Jamilla prejela telefonski klic osebe, ki je želela govoriti s Faten. Uradnik ji je nato povedal, da je bila prošnja njene hčere za španski vizum odobrena in da mora Faten z osebno izkaznico odpotovati na konzulat v Tanger, kjer bi vizum prevzela.

Na isti dan pa je prišla še druga novica. Njena hči se je utopila, ko je poskušala priplavati iz Maroka v Ceuto, špansko enklavo v bližini Tetouana. Jamilla je povedala, da ni vedela, da je njena hči zaprosila za vizum, niti zakaj se je, če je zanj že zaprosila, nenadoma odločila poskusiti priti na evropsko ozemlje s plavanjem do Ceute.

Po njenem mnenju je Faten za vizum zaprosila po neformalni poti in ni pričakovala, da bo odobren.

Ko je izginila, jo je njena družina vso noč iskala. Zgodaj zjutraj 30. julija pa je do njihove hiše prišel mladenič in jim povedal, da se je med prečkanjem udarila v glavo in utopila. Tudi Fatenina brat in sestra sta poskusila prečkati mejo. Njen najstarejši sin je dosegel Ceuto in jo poklical po telefonu, 14-letna hči pa se še ni oglasila, zato ni nobenih novic o njej. "Zdaj sem sama, brez svojih otrok," je dejala mati.

Preberi še Na družbenih omrežjih novi pozivi k množičnemu navalu v Ceuto

Težko stanje na trgu dela v Maroku

Po podatkih skupine za pravice migrantov Caminando Fronteras je bila med najmanj 141 ljudmi, ki so umrli med lanskim množičnim poskusom prečkanja meje na špansko ozemlje v Severni Afriki. Domnevajo, da je bila večina umrlih – bodisi zaradi utopitve bodisi zaradi tega, ker jih je na kopenski meji poteptala množica – mlajša od 35 let.

Vdor migrantov na območje Ceute
Vdor migrantov na območje Ceute
FOTO: AP

In množični pobegi, ki jim sledijo prerane smrti, odpirajo vprašanja o razmerah v Maroku. Velika večina mladih skuša pobegniti iz revščine, lani so organizirali protest, v katerem so opozorili na pomanjkanje sredstev za zdravstvo in izobraževanje, medtem ko država namenja velike vsote za gradnjo dragih stadionov. Trenutno se namreč pripravljajo na soorganizacijo svetovnega prvenstva v nogometu leta 2030 skupaj s Španijo in Portugalsko.

Lani je bilo v Maroku brezposelnih skoraj 40 odstotkov mladih, starih od 15 do 24 let. Osrečijo pa se ne niti tisti, ki najdejo zaposlitev, plače so namreč izredno nizke. Minimalna bruto plača v zasebnem sektorju zunaj kmetijstva v Maroku znaša okoli 290 evrov na mesec.

ceuta Faten Ben Omar El Azizi maroko utopitev

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KOMENTARJI59

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sir Oliver
16. 08. 2026 09.26
To razumem kot kritiko Evrope ali kaj? Zakaj se ne napiše, da so v muslimanskih državah ženske pravice na stopnji, ki jih imajo živali. Ne, Evropa je kriva, ker ne reši vse muslimane, pa afričane, pa koga še?
Odgovori
0 0
Komentator aligator
16. 08. 2026 09.18
Ni nekaj natrenirana na sliki
Odgovori
+1
3 2
Nidani
16. 08. 2026 09.12
Svečkarji, skrajni desnuhi janšisti, lažni kristjani in domoljubi, spet polni sočutja...kakšna kloaka...
Odgovori
-4
4 8
Mortir
16. 08. 2026 09.11
Pravljica namenjena pranju možganov s katerim želijo opravičit invazijo ilegalcev
Odgovori
+10
11 1
Primož Rus
16. 08. 2026 09.08
NE RAZUMEM,ČEMU bi se to moralo dotikat nas.....MI mamo PROBLEM V MRAVLJIŠČU AZIJCEV,ki so preplavl Zokiland........ne pa tole.....pač dekletce je šlo kljub vizumu izzivat življenje....
Odgovori
+7
9 2
devote
16. 08. 2026 09.03
No , maroko je veliki frend amer cionistov, temu primerni so novinarski clanki... Ni simpatij do nobenega. Zadaj je seveda spor z algerijo, ki veliko plina prodaja v eu.
Odgovori
+7
7 0
štajerski janezek
16. 08. 2026 09.01
Torej je bila ena ženska na 59tisoč moških... :) ker na posnetkih ženske nisem videl
Odgovori
+11
12 1
proofreader
16. 08. 2026 09.00
Očitno je dežurna feministka na dopustu, ponavadi vsak vikend spiše kaj proti moškim.
Odgovori
+9
10 1
proofreader
16. 08. 2026 08.52
Nauk torej je, počakaj doma na vizo in ne tvegaj življenja.
Odgovori
+13
14 1
HardKore
16. 08. 2026 08.51
Ni mi jasno, zakaj plavanje, če imaš vizo... nisem bral dokonca
Odgovori
+11
13 2
proofreader
16. 08. 2026 08.52
Nevladniki so jo zavedli.
Odgovori
+7
9 2
MESE?AR
16. 08. 2026 08.54
Pa v morju ne plavajo kamni, to je morala na obali pasti. Ja zakaj ni šla čez mejo z vizo ?
Odgovori
+5
7 2
Uporabnik1935308
16. 08. 2026 09.03
Če bi prebral, tako kot je treba, bi vedel, da dekle ni vedelo, da ima vizo odobreno. Ampak......
Odgovori
-2
5 7
jablan
16. 08. 2026 09.10
Ko bi vsaj eden od vas pametnjakovicev prebral prisoevek
Odgovori
+0
2 2
HardKore
16. 08. 2026 09.22
Ne, ne bom bral do konca... mislil si bom svoje... NE PODPIRAM ILEGALNIH PREHODOV MEJE, BASTA!!
Odgovori
+2
2 0
proofreader
16. 08. 2026 08.50
Vir članka je skrajno levi The Guardian. Vse jasno.
Odgovori
+10
13 3
jablan
16. 08. 2026 09.11
Ubogi fan politike
Odgovori
+0
2 2
Nidani
16. 08. 2026 09.15
Nam lahko razložiš, zakaj je to skrajno levi medij? Po kakšni kriterijih?
Odgovori
-1
2 3
proofreader
16. 08. 2026 09.23
Poglej naslove člankov. Na dnu vsakega pa prosijo za denar.
Odgovori
+1
1 0
rok1211
16. 08. 2026 08.49
ŽE VEM! Ni več aktualnih svetovnih vojn, in zato pišete o črnih kronikah! Pa vas imamo!
Odgovori
+3
4 1
Endless
16. 08. 2026 08.48
Očitno obisk tamladga Soroša pred kratkim pri Nikici že žanje sadove
Odgovori
+5
7 2
proofreader
16. 08. 2026 08.48
Prvi okuženi s Covidom leta 2020 je v Slovenijo prišel iz Maroka.
Odgovori
+6
8 2
jablan
16. 08. 2026 09.12
In kaj ima to s tem veze si mal zalutal
Odgovori
+0
2 2
vlahov
16. 08. 2026 08.46
Migracije uničujejo EU kulturno , kot ekonomsko. Cene gredo gor zaradi njih . Prag revščine je 1300 eur na osebo. , oz. za 4 člansko družino 5200 eur . Država revežev .
Odgovori
+6
6 0
MartinezM
16. 08. 2026 08.45
Tragično je, da rinejo, kjer ne bi smeli, pa da mediji brenkajo na struna čustev. Žal je tukaj pač kdaj kruta realnost, vse kulture niso enake.
Odgovori
+5
6 1
proofreader
16. 08. 2026 08.45
Zakaj ni šla po legalni poti? Kdo jo je zavedel?
Odgovori
+3
6 3
jablan
16. 08. 2026 09.12
Nepismen si
Odgovori
-1
1 2
PetindvajsetUR
16. 08. 2026 08.45
Aha in Evropa je resitev njihovih tezav? Kaj imamo mi s tem?
Odgovori
+9
10 1
metaloh
16. 08. 2026 08.40
Imam občutek, da nekdo z takim pisanjem celo podpira te zavedene ljudi....
Odgovori
+17
18 1
MESE?AR
16. 08. 2026 08.56
Seveda, bogi, bogi.....jaz sem si tudi moral v življenju sam postlati...
Odgovori
+3
3 0
Prototip
16. 08. 2026 08.39
Če bi šla legalno z ladjo,tako kot bi morali iti vsi,ne bi imala teh težav,,,bi pa avtorja tega članka N.V prosil,da naredi še kakšen članek o tem,koliko kriminala povzročajo nelegalni migranti po EU mestih...
Odgovori
+7
9 2
jablan
16. 08. 2026 09.13
Jaz pa prosim da preberes clanek
Odgovori
-1
1 2
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