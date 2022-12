Maroška zunanja informacijska služba Dged vplivala na odločitve EP

Panzeri, Cozzolino in Giorgi so bili večkrat v stiku z Abderahimom Atmounom , maroškim veleposlanikom na Poljskem, ki naj bi jim po poročanju nemškega časnika Der Spiegel večkrat izročil kuverte, polne denarja. Poleg tega naj bi bili trije Italijani v neposrednem stiku tudi z generalnim direktorjem Dgeda.

Po navedbah dokumentov je Dged že leta 2019 zaposlil nekdanjega evropskega poslanca Piera Antonia Panzerija , njegovega pomočnika Francesca Giorgija in evropskega poslanca Andreo Cozzolino . Namen Dgeda je bil vplivanje na stranko S&D in posledično na odločitve Evropskega parlamenta, poroča nemška tiskovna agencija dpa .

V okviru preiskave enega največjih korupcijskih škandalov v zgodovini Evropskega parlamenta, in sicer vmešavanja in vplivanja Maroka in Katarja na politične in gospodarske odločitve parlamenta, so preiskovalci izvedli več kot 20 preiskav, nekatere tudi v Italiji in prostorih parlamenta v Bruslju, zasegli 1,5 milijona evrov ter pridržali več ljudi.

Med drugim so pridržali tudi grško evropsko poslanko in nekdanjo podpredsednico Evropskega parlamenta Evo Kaili. Ta je sicer nedavno na zaslišanju za zaprtimi vrati poudarila, da je nedolžna in da aktivno sodeluje s preiskovalci.