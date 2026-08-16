Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Maroške oblasti preprečile nov poskus vstopa nezakonitih migrantov v Ceuto

Rabat, 16. 08. 2026 08.23 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA K.H.
Poskus nezakonitega prečkanja meje v Ceuti

Maroške varnostne sile so v soboto na severu Maroka prestregla skoraj 300 migrantov, ki so skušali prečkati mejo in nezakonito vstopiti v špansko eksklavo Ceuta v Severni Afriki. Pridržali so 294 ljudi, večinoma migrantov iz podsaharske Afrike.

Po navedbah maroških varnostnih virov so aretirali 294 ljudi, ki so skušali nezakonito prečkati mejo, med njimi 248 migrantov iz podsaharske Afrtike in 46 maroških državljanov, poročanje maroškega medija Le360 povzema AFP. Maroške oblasti so sporočile, da so razmere na meji pod nadzorom.

Na obeh straneh meje veljajo poostreni varnostni ukrepi, tudi zaradi objav na družbenih omrežjih, ki so v minulih dneh migrante pozivale k ponovnemu množičnemu prehodu meje.

Preberi še Maroko opozoril na nove poskuse množičnega nezakonitega vstopa v Ceuto

Maroška vlada je pred dnevi sporočila, da spremlja "kroženje objav in sporočil neznanega izvora na družbenih omrežjih", ki pozivajo k množičnim prehodom meje, in opozorila, da bo preganjala organizatorje in udeležence. V četrtek so maroške oblasti aretirale skupino ljudi, osumljeno spodbujanja novih poskusov nezakonitih prehodov v španski eksklavi Ceuta in Melilla.

Konec julija je več deset tisoč migrantov iz Maroka nezakonito vstopila v Ceuto. Po podatkih španskih oblasti je v nekaj dneh v eksklavo nezakonito vstopilo približno 72.000 ljudi, večinoma Maročanov. Velika večina se jih je že vrnila v Maroko, v eksklavi po podatkih lokalnih oblasti ostaja približno 2000 ljudi, vključno s približno tisoč mladoletniki brez spremstva.

maroko ceuta španija nezakonit prehod meje

Nato nad Romunijo znova sestrelil brezpilotnik

24ur.com 'Nihče ni vstopil na celinsko ozemlje', vrnili že več kot 48.000 migrantov
24ur.com Policisti v enem dnevu prijeli 228 migrantov
24ur.com Policisti prijeli več kot 60 ilegalnih prebežnikov iz Burundija
24ur.com Čez južno mejo ta konec tedna nedovoljeno skoraj 350 oseb
24ur.com Po smrti štirih migrantov tihotapec še vedno na begu
24ur.com V mesto vdrlo 60.000 migrantov, 48.000 so jih že vrnili v Maroko
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
bibaleze
Portal
Po škandalih nov začetek: Bivši mož Blanke Vlašić dobil drugega otroka
Materinstvo: Iskreno o občutkih preobremenjenosti in krivde
Materinstvo: Iskreno o občutkih preobremenjenosti in krivde
Hči Michaela Jacksona o odraščanju v slavni družini: televizijo so gledali na prav poseben način
Hči Michaela Jacksona o odraščanju v slavni družini: televizijo so gledali na prav poseben način
Ali alkohol vpliva na moško plodnost? Odgovor ni tako preprost, kot si mislite
Ali alkohol vpliva na moško plodnost? Odgovor ni tako preprost, kot si mislite
zadovoljna
Portal
Mnogi Krk poznajo po plažah, le redki pa vedo za 150 kilometrov dolgo romarsko pot
Tedenski horoskop: Rake čaka globok pogovor, leve pa močna kemija
Tedenski horoskop: Rake čaka globok pogovor, leve pa močna kemija
Dnevni horoskop: Ovne čaka zanimiv pogovor, dvojčke pa sreča v ljubezni
Dnevni horoskop: Ovne čaka zanimiv pogovor, dvojčke pa sreča v ljubezni
Kavbojke na rdeči preprogi? Nosečniški stajling, o katerem govori ves splet
Kavbojke na rdeči preprogi? Nosečniški stajling, o katerem govori ves splet
vizita
Portal
Zakladnica zdravja, ki ščiti srce in preprečuje raka? Spoznajte prednosti bazilike
Tehtnica ne pove vsega: pomembna je tudi in predvsem mišična masa
Tehtnica ne pove vsega: pomembna je tudi in predvsem mišična masa
Zakaj ste po plavanju utrujeni? Razlog se ne skriva v aktivnosti
Zakaj ste po plavanju utrujeni? Razlog se ne skriva v aktivnosti
Zakaj se vedno več ljudi odloča za aktivne počitnice
Zakaj se vedno več ljudi odloča za aktivne počitnice
cekin
Portal
Brez diplome do odlične plače: To so dela prihodnosti, kjer diploma ni najpomembnejša
To naredijo vsako nedeljo in zato v ponedeljek niso pod stresom
To naredijo vsako nedeljo in zato v ponedeljek niso pod stresom
Redko paničarijo zaradi denarja, saj počnejo teh 7 stvari
Redko paničarijo zaradi denarja, saj počnejo teh 7 stvari
Nekoč redkost, danes trend: zakaj se ljudje izogibajo glavni sezoni?
Nekoč redkost, danes trend: zakaj se ljudje izogibajo glavni sezoni?
moskisvet
Portal
Ženske mu plačujejo več kot 1000 evrov za noč: razkril, kaj si želijo
V njunem domu naj bi jo prevaral s 14 ženskami: kaj se je dogajalo za zaprtimi vrati?
V njunem domu naj bi jo prevaral s 14 ženskami: kaj se je dogajalo za zaprtimi vrati?
Skrivnostni Blood Falls: Antarktična oaza starodavnih mikrobov
Skrivnostni Blood Falls: Antarktična oaza starodavnih mikrobov
Prva večerja z Elvisom se ni končala po načrtih
Prva večerja z Elvisom se ni končala po načrtih
dominvrt
Portal
Kako očistiti plastične stole? Ta preprost trik jim povrne sijaj
Rožmarin in sivka bosta uspevala kot še nikoli: dodajte jima to iz kuhinje
Rožmarin in sivka bosta uspevala kot še nikoli: dodajte jima to iz kuhinje
Ne zavrzite jih prehitro: stvari, ki jih starši po odhodu otrok najbolj obžalujejo
Ne zavrzite jih prehitro: stvari, ki jih starši po odhodu otrok najbolj obžalujejo
Kako pogosto bi morali poleti prati rjuhe? Strokovnjaki razkrivajo pravi odgovor
Kako pogosto bi morali poleti prati rjuhe? Strokovnjaki razkrivajo pravi odgovor
okusno
Portal
Najboljše poletne jedi, ki jih lahko jeste kar iz hladilnika
Preprost recept italijanske none za božanske poletne testenine z bučkami
Preprost recept italijanske none za božanske poletne testenine z bučkami
Pozabite na moko pri paniranju: s to sestavino bo dunajski zrezek še bolj hrustljav
Pozabite na moko pri paniranju: s to sestavino bo dunajski zrezek še bolj hrustljav
En kozarček vam ne bo dovolj: osvežilna poletna sladica, ki jo bodo vsi hvalili
En kozarček vam ne bo dovolj: osvežilna poletna sladica, ki jo bodo vsi hvalili
voyo
Portal
Cvetje v jeseni
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Morilka z OnlyFansa
Morilka z OnlyFansa
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897