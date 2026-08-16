Maroške oblasti preprečile nov poskus vstopa nezakonitih migrantov v Ceuto

Po navedbah maroških varnostnih virov so aretirali 294 ljudi, ki so skušali nezakonito prečkati mejo, med njimi 248 migrantov iz podsaharske Afrtike in 46 maroških državljanov, poročanje maroškega medija Le360 povzema AFP. Maroške oblasti so sporočile, da so razmere na meji pod nadzorom.

Na obeh straneh meje veljajo poostreni varnostni ukrepi, tudi zaradi objav na družbenih omrežjih, ki so v minulih dneh migrante pozivale k ponovnemu množičnemu prehodu meje.