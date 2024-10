Iz zapora naj bi najel 14-letnika, da bi maščeval smrt

V petek so v Marseillu v avtomobilu, nedaleč od železniške postaje, našli tudi mrtvega 36-letnega taksista, ki je bil znan kot amaterski nogometaš. Moški naj bi bil ustreljen v glavo, poroča The Guradian. Organi pregona so sporočili, da 36-letnik ni bil povezan s tolpami ali trgovino z drogo. Predvidevajo, da je bil tarča nekdo drug.

23-letni zapornik naj bi prek družbenih omrežij najel 14-letnika in mu obljubil 50 tisoč evrov, če ustreli moškega. Kasneje je zapornik iz zaporniške celice sam poklical policijo in najstnika prijavil, ko naj bi ta že streljal.

V preiskavi sedaj ugotavljajo, ali sta primera povezana. Zapornik je namreč najel 14-letnika in mu organiziral vso potrebno logistiko, da so ga pobrali z avtomobilom in ga prepeljali v enega od hotelov v mestu. Najstnik, s severnega predela mesta, je pri sebi že imel pištolo.

14-letniku naj bi nato dali navodila za izvedbo umora in mu naročili, naj se po mestu premika z avtomobilom. Najstnik naj bi nato taksista prosil, naj ga počaka, a ker je ga zavrnil, ga je ustrelil v zatilje, poročajo francoske oblasti.

Najstnik naj bi nato pobegnil s kraja, se skril in poklical znance, naj pridejo po njega. Namesto tega je zapornik, ki je naročil umor, poklical policijo in dečka prijavil. Zapornik je policiji povedal tudi natančno lokacijo, kje se nahaja najstnik, ki so ga nato aretirali.

Najeli 15-letnika, da bi ustrahoval člana druge tolpe

Zakaj je zapornik, ki je vpleten v francosko tolpo, najel morilca in ga prijavil, francoska policija še preiskuje. Zapornik je sicer v nedeljo stopil pred sodnika. Tožilec je dejal, da so 14-letnika najeli, da bi maščeval smrt 15-letnika, ki je umrl prejšnjo sredo.

Isti zapornik je namreč prejšnji teden prek spleta stopil v stik s 15-letnikom. Obljubil mu je 2000 evrov, če ustrahuje in zažge vrata moškemu, ki je član druge, konkurenčne kriminalne združbe. Dečku naj bi naročil tudi, naj v vrata najprej strelja in jih nato zažge. A 15-letnika so člani tolpe opazili in ga po besedah tožilca 50-krat zabodli in zažgali. Nekaj dni pozneje je zapornik nato najel omenjenega 14-letnika, da bi maščeval smrt 15-letnika.