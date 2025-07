Marseille v ognju in dimu, letališče že zaprli

Ogenj je že zajel okoli 30 hektarjev površine v bližini kraja Les Pennes-Mirabeau severno od Marseilla, drugega največjega francoskega mesta. Najbližje prebivalce so že evakuirali, ostalim so naročili, naj zaprejo okna, se izogibajo zunanjim aktivnostim in naj ne ovirajo poti intervencijskim vozilom.

Zaradi močnega vetra in ognja so okoli poldneva zaprli tudi letališče Marseille. Več kot 50 letov so preusmerili v Nico, Nimes in na druga regionalna letališča. Kdaj bo letališče znova odprto, še ne vedo.