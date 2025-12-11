'Članstvo Ukrajine v EU neizogibno, ne potrebujemo Orbana'

Ukrajina upa, da se bo bloku pridružila do konca desetletja, medtem ko v Kijevu ne skrivajo razočaranja glede negotove poti do članstva v zvezi Nato, poroča Politico .

"Nisem zaskrbljena," je komisarka Marta Kos novinarjem povedala med obiskom termoelektrarne v zahodni Ukrajini, ki je utrpela škodo v ruskem bombardiranju. "Kar zadeva članstvo Ukrajine v EU, ki je neizogibno, to vidim kot politično sidro varnostnih jamstev," je dejala in poudarila, da "na ozemlju Evropske unije ni bilo nikoli vojne."

Kijev je zaprosil za članstvo v EU leta 2022 kmalu po začetku ruske invazije. Komisarka Kos je za četrtek sklicala neformalno srečanje ministrov za evropske zadeve, kjer se bodo pogovarjali o naslednji fazi pristopnih pogajanj. Kosova je namignila, da bi se lahko proces še pospešil. "Hitreje kot bodo izvedene potrebne reforme, hitrejši bo lahko sam proces."

Madžarski premier Viktor Orban pa medtem nasprotuje začetku pogovorov o članstvu, medtem ko vojna traja. Kosova njegove ugovore zavrača. "Ne potrebujemo Orbana, da bi izvedli reforme, ki so potrebne, da Ukrajina lahko postane članica EU."

Komisarka si je ogledala v nedavnem napadu močno poškodovano elektrarno, kjer so bili težki stroji počrneli, nadzorne plošče so se stalile, v strehi ene od glavnih stavb pa je zijala ogromna luknja, piše Politico. Andrij, operater turbine, ki je bil med nedavnim napadom na dolžnosti, je opisal kaos, ki je sledil po zadnjem napadu.

Prva stvar, ki jo začutiš, je ogromen naval adrenalina. Gost dim, glasen hrup, pritisk, da ne slišiš svojih kolegov," je dejal. "Poškodovana oprema pomeni uhajanje pare in napajalne vode z visoko temperaturo. Sprva se je v dimu zelo težko orientirati."

Termoelektrarna je ena od šestih, ki jih upravlja zasebno komunalno podjetje DTEK in so v zadnjih tednih utrpele veliko škodo zaradi nenehnih ruskih napadov z brezpilotnimi letali in raketami. Uradniki podjetja so prosili, da se lokacija elektrarne in polna imena zaposlenih zaradi varnostnih razlogov ne objavijo.

Kosova je pohvalila odpornost delavcev v energetiki in Ukrajincev na splošno. "Na svetu ni bolj odpornega naroda, ki bi ga poznala, kot so Ukrajinci," je dejala.