Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

'Članstvo Ukrajine v EU neizogibno, ne potrebujemo Orbana'

Bruselj, 11. 12. 2025 07.34 | Posodobljeno pred 29 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.V.
Komentarji
8

Visoka predstavnica EU za širitev Marta Kos pravi, da je članstvo Ukrajine v EU "neizogibno". Ob tem je izrazila prepričanje, da Madžarska ne bo blokirala pristopa države, čeprav Budimpešta nasprotuje nadaljevanju pogovorov, dokler traja vojna.

"Nisem zaskrbljena," je komisarka Marta Kos novinarjem povedala med obiskom termoelektrarne v zahodni Ukrajini, ki je utrpela škodo v ruskem bombardiranju. "Kar zadeva članstvo Ukrajine v EU, ki je neizogibno, to vidim kot politično sidro varnostnih jamstev," je dejala in poudarila, da "na ozemlju Evropske unije ni bilo nikoli vojne."

Ukrajina upa, da se bo bloku pridružila do konca desetletja, medtem ko v Kijevu ne skrivajo razočaranja glede negotove poti do članstva v zvezi Nato, poroča Politico.

Marta Kos v Ukrajini
Marta Kos v Ukrajini FOTO: AP

Kijev je zaprosil za članstvo v EU leta 2022 kmalu po začetku ruske invazije. Komisarka Kos je za četrtek sklicala neformalno srečanje ministrov za evropske zadeve, kjer se bodo pogovarjali o naslednji fazi pristopnih pogajanj. Kosova je namignila, da bi se lahko proces še pospešil. "Hitreje kot bodo izvedene potrebne reforme, hitrejši bo lahko sam proces."

Madžarski premier Viktor Orban pa medtem nasprotuje začetku pogovorov o članstvu, medtem ko vojna traja. Kosova njegove ugovore zavrača. "Ne potrebujemo Orbana, da bi izvedli reforme, ki so potrebne, da Ukrajina lahko postane članica EU."

Komisarka si je ogledala v nedavnem napadu močno poškodovano elektrarno, kjer so bili težki stroji počrneli, nadzorne plošče so se stalile, v strehi ene od glavnih stavb pa je zijala ogromna luknja, piše Politico. Andrij, operater turbine, ki je bil med nedavnim napadom na dolžnosti, je opisal kaos, ki je sledil po zadnjem napadu.

Prva stvar, ki jo začutiš, je ogromen naval adrenalina. Gost dim, glasen hrup, pritisk, da ne slišiš svojih kolegov," je dejal. "Poškodovana oprema pomeni uhajanje pare in napajalne vode z visoko temperaturo. Sprva se je v dimu zelo težko orientirati."

Termoelektrarna je ena od šestih, ki jih upravlja zasebno komunalno podjetje DTEK in so v zadnjih tednih utrpele veliko škodo zaradi nenehnih ruskih napadov z brezpilotnimi letali in raketami. Uradniki podjetja so prosili, da se lokacija elektrarne in polna imena zaposlenih zaradi varnostnih razlogov ne objavijo.

 Kosova je pohvalila odpornost delavcev v energetiki in Ukrajincev na splošno. "Na svetu ni bolj odpornega naroda, ki bi ga poznala, kot so Ukrajinci," je dejala.

marta kos ukrajina eu elektrarna
Naslednji članek

Venezuela ob ameriškem zasegu tankerja: Vedno je šlo za naše naravne vire

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Naiskreni
11. 12. 2025 08.03
Ti, da pa dela tak dobro reklamo za ukrajince, kak so odporni, bi si kar kupil kake 4. Dobiš 5. za povrhu v black friday akciji? Pa se black friday bi zopet imel pravi pomen.. 🤣🤣🤣
ODGOVORI
0 0
ČrniGad
11. 12. 2025 08.01
+3
Ženske kvote in blišč Bruseljskega ugodja naredita svoje....
ODGOVORI
3 0
MAGAvojc
11. 12. 2025 08.00
+4
se bo lažje kradlo in pralo naš denar da se elite obogatijo
ODGOVORI
4 0
ČrniGad
11. 12. 2025 08.00
+3
Orban pa ne potrebuje njih. Ven iz EU. Mi pa tudi, če bi bili pametni. Pa še mejimo na Madžarsko. Če bi v teh časih gospodarsko sodelovali z Rusi, bi si tudi oni to zapomnili. Hrbtenice namreč dandanes niso pogoste.
ODGOVORI
3 0
Matej008
11. 12. 2025 08.00
+4
Čimprej ven iz EU! Če je najvišji cilj priključitev tretjerazrednih držav, nam pa res ni pomoči.
ODGOVORI
4 0
Mens sana
11. 12. 2025 08.00
+3
........ukrajinsko članstvo v EU bo dokončen pokop združenja, ki je s svojim delovanjem postalo vir destabilizacije, propada, kaosa, korupcije, dezinformacij, omejevanja svobode, ................
ODGOVORI
4 1
Divji petelin
11. 12. 2025 08.00
+3
Predlagam, da kar ostane tam in tja preseli vse družinske člane in da do leta 2030 EU razpade na prafaktorje…kaj si ta ženka upa govoriti. Da je ni sram, plačanka…
ODGOVORI
4 1
NeXadileC
11. 12. 2025 08.00
-2
Kdo je za članstvo Ukrajine v EU, naj dvigne palec...
ODGOVORI
1 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385