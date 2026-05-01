Marta Kos: EU začasno ustavila izplačevanje sredstev Srbiji

"Za zdaj smo ustavili vsa plačila iz načrta za rast, ker je sodstvo nazadovalo," je Marta Kos dejala v četrtek zvečer v Švici na dogodku na univerzi v Freiburgu. "Dokler se to ne popravi, ne bodo mogli dobiti evropske finančne podpore," je dodala, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

STA je na Evropsko komisijo naslovila vprašanje, ali oziroma kdaj je Bruselj sprejel uradno odločitev o začasni ustavitvi financiranja. Odgovor še čaka.

Izplačilo pogojeno z reformami

Načrt EU za rast državam Zahodnega Balkana zagotavlja šest milijard evrov sredstev za obdobje 2024-2027 za spodbuditev gospodarstev teh držav in pospešitev integracije regije v EU. Izplačilo teh sredstev pa je pogojeno z reformami, vključno z zagotavljanjem neodvisnosti sodstva in bojem proti korupciji. Srbija je januarja sprejela pravosodno reformo, ki po opozorilih kritikov predsednikom sodišč daje večja pooblastila nad sodniki in odpravlja zaščitne ukrepe, ki zagotavljajo neodvisnost tožilcev, kar vzbuja zaskrbljenost tako v EU kot Svetu Evrope. Spremembe so bile sicer sprejete sredi več odmevnih preiskav korupcije, usmerjenih proti visokim vladnim uradnikom in uradnikom vladajoče stranke.

Beneška komisija, svetovalni organ Sveta Evrope za ustavne zadeve, je v minuli teden objavljenem mnenju opozorila, da je bila pravosodna reforma v Srbiji izvedena naglo in brez ustrezne demokratične razprave ter izdala priporočila za odpravo pomanjkljivosti.

