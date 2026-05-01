Tujina

Marta Kos: EU začasno ustavila izplačevanje sredstev Srbiji

Fribourg, 01. 05. 2026 14.06 pred 1 uro 2 min branja 38

STA
Marta Kos

Evropska unija je zaradi sporne pravosodne reforme začasno ustavila izplačevanje sredstev, namenjenih Srbiji v okviru načrta EU za rast na Zahodnem Balkanu, je dejala evropska komisarka za širitev Marta Kos.

"Za zdaj smo ustavili vsa plačila iz načrta za rast, ker je sodstvo nazadovalo," je Marta Kos dejala v četrtek zvečer v Švici na dogodku na univerzi v Freiburgu. "Dokler se to ne popravi, ne bodo mogli dobiti evropske finančne podpore," je dodala, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Marta Kos med obiskom Srbije
Marta Kos med obiskom Srbije
FOTO: Profimedia

STA je na Evropsko komisijo naslovila vprašanje, ali oziroma kdaj je Bruselj sprejel uradno odločitev o začasni ustavitvi financiranja. Odgovor še čaka.

Izplačilo pogojeno z reformami

Načrt EU za rast državam Zahodnega Balkana zagotavlja šest milijard evrov sredstev za obdobje 2024-2027 za spodbuditev gospodarstev teh držav in pospešitev integracije regije v EU. Izplačilo teh sredstev pa je pogojeno z reformami, vključno z zagotavljanjem neodvisnosti sodstva in bojem proti korupciji.

Srbija je januarja sprejela pravosodno reformo, ki po opozorilih kritikov predsednikom sodišč daje večja pooblastila nad sodniki in odpravlja zaščitne ukrepe, ki zagotavljajo neodvisnost tožilcev, kar vzbuja zaskrbljenost tako v EU kot Svetu Evrope. Spremembe so bile sicer sprejete sredi več odmevnih preiskav korupcije, usmerjenih proti visokim vladnim uradnikom in uradnikom vladajoče stranke.

Komisarka Kos: V Srbiji se je izvajanje reform bistveno upočasnilo

Beneška komisija, svetovalni organ Sveta Evrope za ustavne zadeve, je v minuli teden objavljenem mnenju opozorila, da je bila pravosodna reforma v Srbiji izvedena naglo in brez ustrezne demokratične razprave ter izdala priporočila za odpravo pomanjkljivosti.

Predhodno svarilo Kosove

Kosova je sicer 20. aprila na seji odbora Evropskega parlamenta za zunanje zadeve (Afet) države Zahodnega Balkana posvarila, da bi lahko ostale brez 700 milijonov evrov iz evropskega načrta za gospodarsko rast, če do junija oziroma decembra letos ne bodo izvedle potrebnih reform.

Glede Srbije pa je takrat dejala, da na komisiji trenutno preučujejo, ali še naprej izpolnjuje vse pogoje za izplačevanje evropskih sredstev, vključno z načrtom za rast. V okviru tega ji je na voljo še približno 1,5 od skupno okoli 1,6 milijarde evrov.

Priporoča
KOMENTARJI38

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

2mt8
01. 05. 2026 14.57
Beograd naj mi izroči arhive, ki se nanašajo name, jaz pa bom v zameno uredila EU pomoč Srbiji, je sklenila.
+1
4 3
markan3
01. 05. 2026 15.00
vašo nihće ne jemlje resno 🍻🤝🥂😃
+1
2 1
Mungo1
01. 05. 2026 14.54
Kaj pa ce bi prvo zrihtali sodstvo v Eu in zaprli skorumpirane politike z Ursulo in Kallasovo na celu!
+7
8 1
Nidani
01. 05. 2026 14.55
Si prijavil?
-3
1 4
marre
01. 05. 2026 14.46
Dokler je Vučko tam z svojo mentaliteto, katero žal deli večina Srbov, je vsak € ki je namenjen v to državo stran vržen denar.
+1
4 3
markan3
01. 05. 2026 14.58
zato pa sedi na 2 stolih, @marre✂🐑🤜🤛
+1
1 0
Bolfenk2
01. 05. 2026 14.44
Agentka UDBE uči Srbijo pravne države. Narobe svet.
+1
7 6
poper00
01. 05. 2026 14.58
ponavljaj laži dokler ne postanejo resnica.JJ ,ki je resnično delal in ovajal pa sedaj druge proba namočit.
-1
1 2
sosed5
01. 05. 2026 14.44
Vera in bog, kaj pa temacna preteklost velikega komunista, vodje sdsa, tajni registriran delavec udbe, vse slikano in prikazano, to te pa ne moti!??!??
+4
7 3
daiči
01. 05. 2026 14.44
Kaj je skupn imenovalc besed politkomisar, ud.ba, oz.na. A kdo ve?
+1
3 2
daiči
01. 05. 2026 14.45
Zadni dve besedi sta tko tezki za to levo drzavo d sm mogu pike vmes dat da je čez šlo.
-2
0 2
VladaPada
01. 05. 2026 14.41
A to EU fincira take ki sploh v EU niso in se naravnani so prorusko? A je lahko se kdo bolj neumen? Upam staviti da perejo in kradejo denar v Srbiji kot v Ukrajini in ne gre za cisto nic drugega.
+3
4 1
Vera in Bog
01. 05. 2026 14.37
Kaj pa njena temačna preteklost?
+2
6 4
Nidani
01. 05. 2026 14.44
Savo vprašaj...to je tisti, ki je z jugoslovanska zastavo peš v Jajce maširal in so ga vrgli iz partije, ker je bil še za njih pregoreč...danes je pa največji borec proti komunizmu, ki ga mimogrede že dolgo ni več!😊
+5
8 3
anatomija
01. 05. 2026 14.36
Pravilno , Srbiji je potrebno odvzeti vsa Evropska sredstva , saj hočejo biti s Rusi in ne z EU . Naj jim plačuje Rusija
-4
3 7
Nidani
01. 05. 2026 14.45
Ja ne vem, Stevo drugače pravi in menda je SDS program zelo blizu!
+1
2 1
prdara
01. 05. 2026 15.06
pa kaj ai ti jedel zrezek od nore krave model
0 0
Arguss
01. 05. 2026 14.35
2026 humanoidni robot je 20k usd na Kitajskem.Pr nam se pa še kar ud.ba dogaja 2026.
+1
3 2
Nidani
01. 05. 2026 14.47
To je namišljen nasprotnik Trstenjakove in brez tega jim živeti ni!🤣😂
-1
1 2
Yon Dan
01. 05. 2026 14.30
Državam, ki jih prisilijo v hlapčevstvo posojajo natiskan, ničvreden Fiat denar, da izgubijo čimveč suverenost. Vračati pa morajo pravi denar z visokimi obrestmi. Hvala Bogu, Fiat denar je pred propadom.
+2
4 2
Antena
01. 05. 2026 14.28
Marta, tudi tebi bi bilo lepo, da EU ukine plačo.
+3
6 3
Yon Dan
01. 05. 2026 14.26
Bila je Udbovka. EU je neonacistična tvorba, tvorba diktature in kontrole. Vsi so mislili, da Udbovka ne more biti v EU. Velika napaka, da je bila Udbovka je največja referenca, dokaz, da se proda in je prodana lojalna gospodarjem. Take iščejo. Zato je tudi rekla da je zelo primerna za to funkcijo.
+0
5 5
anatomija
01. 05. 2026 14.32
Janša , ki je kot plačanec Udbe za denar izdajal Slovence ne bi smel postati niti politik v parlamentu kaj šele predsednik vlade
+2
5 3
ptuj.si
01. 05. 2026 14.22
Udbovka.
+0
5 5
