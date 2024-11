Marta Kos v tajnosti potuje v Kijev, v zraku Putinove grožnje z Orešnikom

Razen napovedi komisarke iz Slovenije – že takoj ob potrditvi na položaj – uradnih informacij o misiji še ni.

Popoldne naj bi krenili iz Bruslja in nato preko Poljske z vlakom odpotovali do cilja, kar tudi velja za najbolj varen dostop do države v vojni. Poleg zdaj še uradno potrjenega vodje njenega kabineta, diplomata Marka Makovca, Marta Kos potuje skupaj z visoko politično predstavnico EU Kajo Kallas in novim predsednikom Evropskega sveta Costo.

Ta je širitev na Zahodni Balkan in vzhodne sosede označil za geopolitično nujo. Zavzel se je tudi za trajen in na mednarodnem pravu temelječ mir v Ukrajini. V tem duhu je pričakovati jutrišnja sporočila delegacije.

Marta Kos je ob potrditvi napovedala, da bo njena naslednja pot v Bosno in Hercegovino, vendar očitno do tega ne bo prišlo, saj se predviden vrh Zahodni Balkan-EU zaradi zapletov z organizacijo odmika v januar. Namesto tega naj bi se komisarka z voditelji držav Zahodnega Balkana prihodnji teden sestala v Bruslju.