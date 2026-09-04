Marta Kos zaradi poveličevanja Mladića odpovedala obisk v Srbiji

"Ratko Mladić je bil obsojen zaradi genocida, zločinov proti človečnosti in vojnih zločinov. Vrnitev njegovih posmrtnih ostankov v Beograd nas spominja na najtemnejše strani naše nedavne zgodovine. Poveličevanje, ki spremlja njegovo smrt, ni v skladu z vrednotami, na katerih temelji pot v EU," je zapisala komisarka iz Slovenije.

Dodala je, da ta pot od držav kandidatk zahteva soočenje s preteklostjo, iskreno spravo in spoštovanje žrtev vojnih zločinov.

"O vrednotah, na katerih temelji naša skupna prihodnost, se ni mogoče pogajati," je še poudarila Kos. Zato se je odločila, da prihodnji teden ne bo obiskala Srbije, kot je načrtovala.