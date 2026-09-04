Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Marta Kos zaradi poveličevanja Mladića odpovedala obisk v Srbiji

Bruselj, 04. 09. 2026 13.48 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Marta Kos na zaslišanju pred evropsko komisijo

Evropska komisarka za širitev Marta Kos je zaradi poveličevanja pokojnega vojnega zločinca Ratka Mladića v Srbiji odpovedala obisk v tej državi kandidatki za članstvo v EU. Kot je zapisala na družbenem omrežju X, poveličevanje, ki spremlja Mladićevo smrt, ni v skladu z evropskimi vrednotami.

"Ratko Mladić je bil obsojen zaradi genocida, zločinov proti človečnosti in vojnih zločinov. Vrnitev njegovih posmrtnih ostankov v Beograd nas spominja na najtemnejše strani naše nedavne zgodovine. Poveličevanje, ki spremlja njegovo smrt, ni v skladu z vrednotami, na katerih temelji pot v EU," je zapisala komisarka iz Slovenije.

Dodala je, da ta pot od držav kandidatk zahteva soočenje s preteklostjo, iskreno spravo in spoštovanje žrtev vojnih zločinov.

"O vrednotah, na katerih temelji naša skupna prihodnost, se ni mogoče pogajati," je še poudarila Kos. Zato se je odločila, da prihodnji teden ne bo obiskala Srbije, kot je načrtovala.

Marta Kos je obisk Beograda odpovedala zaradi poveličevanje Ratka Mladića.
Marta Kos je obisk Beograda odpovedala zaradi poveličevanje Ratka Mladića.
FOTO: AP

Ratko Mladić je umrl pred enim tednom v 85. letu starosti v zaporu v Haagu, kjer je prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini med letoma 1992 in 1995. Po smrti Mladića je srbski minister za pravosodje Nenad Vujić napovedal, da bi ga v Srbiji lahko pokopali z najvišjimi državnimi častmi, kar pa je srbski predsednik Aleksandar Vučić zanikal.

Preberi še Policija in žandarmerija salutirali konvoju s krsto Ratka Mladića

Letalo s posmrtnimi ostanki nekdanjega vojaškega poveljnika bosanskih Srbov je v srbski prestolnici pristalo v četrtek. Kot je danes po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug potrdil njegov sin Darko Mladić, ga bodo pokopali v ponedeljek ob hčerki Ani v Beogradu. Pred tem bo v soboto potekala spominska slovesnost.

Marta Kos Srbija Ratko Mladić Evropska komisija genocid

Dekle na šolskem dvorišču zabodlo dve mlajši učenki

24ur.com Fajon: Kallasova je preklicala mojo nominacijo
24ur.com Marta Kos po srečanju z Vučićem: S kom pa naj se v Srbiji pogovarjam?
24ur.com Notranjepolitični boji, blokada in preložitev imenovanja komisarke
24ur.com Civilna družba v Sloveniji kritična do izjav Marte Kos po srečanju z Vučićem
24ur.com Vesel: Ni mogoče reči, da so resorji, ki so nezanimivi, tudi nepomembni
24ur.com Kosova kritična do Vučića, ki je evroposlanca označil za drhal
24ur.com Družbena omrežja podivjala zaradi izključitve Nizozemca: Evrovizija si te ne zasluži
Priporoča
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
bibaleze
Portal
Veste, čigav sin je ta mladi pevec?
Ena podrobnost pove, ali ste izbrali pravi model čevlja za vašega otroka
Ena podrobnost pove, ali ste izbrali pravi model čevlja za vašega otroka
Krompirjeve počitnice 2026: Koliko dni bodo otroci dejansko prosti?
Krompirjeve počitnice 2026: Koliko dni bodo otroci dejansko prosti?
Aleksandra Prijović pokazala svojo enoletno hčerko
Aleksandra Prijović pokazala svojo enoletno hčerko
zadovoljna
Portal
Pri 68 je postala neprepoznavna
Dnevni horoskop: Tehtnice iščejo ravnovesje, ribe se prepuščajo čustvom
Dnevni horoskop: Tehtnice iščejo ravnovesje, ribe se prepuščajo čustvom
Po letih turbulenc: "On je ljubezen mojega življenja"
Po letih turbulenc: "On je ljubezen mojega življenja"
Vsi so sluzili, zdaj pa je priznal tudi sam
Vsi so sluzili, zdaj pa je priznal tudi sam
vizita
Portal
Če želite shujšati, ne nehajte jesti krompirja: težava je v tem, kako ga pripravite
Začne se kot bolečina v zadnjici, nato udari po nogi: kako prepoznati išias
Začne se kot bolečina v zadnjici, nato udari po nogi: kako prepoznati išias
Pozabite na drage kreme: to živilo lahko pomaga koži bolj, kot si mislite
Pozabite na drage kreme: to živilo lahko pomaga koži bolj, kot si mislite
Bo otrok po vrnitvi v šolo ves čas bolan? Pediatri opozarjajo na navade, ki mu lahko po nepotrebnem otežijo boj z okužbami
Bo otrok po vrnitvi v šolo ves čas bolan? Pediatri opozarjajo na navade, ki mu lahko po nepotrebnem otežijo boj z okužbami
cekin
Portal
Natakar mu ni vrnil 80 centov. Zaradi tega se je vnela vroča razprava
To zakon od delodajalcev zahteva glede zdravja zaposlenih
To zakon od delodajalcev zahteva glede zdravja zaposlenih
Zakaj je prav on postal fenomen, o katerem govori ves svet?
Zakaj je prav on postal fenomen, o katerem govori ves svet?
Denarne skrbi naj bi se končno končale: ta 4 znamenja čakajo boljši časi
Denarne skrbi naj bi se končno končale: ta 4 znamenja čakajo boljši časi
moskisvet
Portal
Neverjetno, če ni Roglič, Pogačar, Mohorič ... je pa Omrzel
12 jajc na dan za takšne stegenske mišice: za vlogo šla do skrajnosti
12 jajc na dan za takšne stegenske mišice: za vlogo šla do skrajnosti
Johnny Depp navdušil z odlično hrvaščino: 'Ajde da se napijemo!'
Johnny Depp navdušil z odlično hrvaščino: 'Ajde da se napijemo!'
Srbski zvezdnik in 39 let mlajša igralka stopila pred oltar
Srbski zvezdnik in 39 let mlajša igralka stopila pred oltar
dominvrt
Portal
To je skrivnost velikanskih buč
Prihaja ohladitev: čas je, da vrt pripravite na hladnejše dni
Prihaja ohladitev: čas je, da vrt pripravite na hladnejše dni
Gobarska sezona: katere jesenske gobe bomo kmalu iskali?
Gobarska sezona: katere jesenske gobe bomo kmalu iskali?
Imate akvarij? Tako pogosto je treba menjati vodo
Imate akvarij? Tako pogosto je treba menjati vodo
okusno
Portal
Nebeško mehki steaki, ki se topijo v ustih
To ni običajno pecivo z borovnicami: zaradi enega trika je neverjetno sočno
To ni običajno pecivo z borovnicami: zaradi enega trika je neverjetno sočno
Uzbekistanski plov navdušil sodnike: 'Izredno okusno'
Uzbekistanski plov navdušil sodnike: 'Izredno okusno'
Napake priprave turške kave, s katerimi uničujemo njen okus
Napake priprave turške kave, s katerimi uničujemo njen okus
voyo
Portal
Telesni stražar
IQ 160
IQ 160
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Danes v 80-ih
Danes v 80-ih
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929