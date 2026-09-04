Marta Kos zaradi poveličevanja Mladića odpovedala obisk v Srbiji

"Ratko Mladić je bil obsojen zaradi genocida, zločinov proti človečnosti in vojnih zločinov. Vrnitev njegovih posmrtnih ostankov v Beograd nas spominja na najtemnejše strani naše nedavne zgodovine. Poveličevanje, ki spremlja njegovo smrt, ni v skladu z vrednotami, na katerih temelji pot v EU," je zapisala komisarka iz Slovenije.
Dodala je, da ta pot od držav kandidatk zahteva soočenje s preteklostjo, iskreno spravo in spoštovanje žrtev vojnih zločinov.
"O vrednotah, na katerih temelji naša skupna prihodnost, se ni mogoče pogajati," je še poudarila Kos. Zato se je odločila, da prihodnji teden ne bo obiskala Srbije, kot je načrtovala.
Ratko Mladić je umrl pred enim tednom v 85. letu starosti v zaporu v Haagu, kjer je prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini med letoma 1992 in 1995. Po smrti Mladića je srbski minister za pravosodje Nenad Vujić napovedal, da bi ga v Srbiji lahko pokopali z najvišjimi državnimi častmi, kar pa je srbski predsednik Aleksandar Vučić zanikal.
Letalo s posmrtnimi ostanki nekdanjega vojaškega poveljnika bosanskih Srbov je v srbski prestolnici pristalo v četrtek. Kot je danes po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug potrdil njegov sin Darko Mladić, ga bodo pokopali v ponedeljek ob hčerki Ani v Beogradu. Pred tem bo v soboto potekala spominska slovesnost.