Maša je narisala risbo, že četrtino svojega življenja je na begu

"Čeprav gre za otroško risbo in se zdi tako preprosta, kdo bi si mislil, da bo imela takšne posledice?" je za CNN komentirala Maša. Risba je narisana z barvnimi svinčniki in prikazuje mater, ki svojega otroka ščiti pred bombami, izstreljenimi iz Rusije. Na ukrajinski zastavi piše "Slava Ukrajini", na ruski pa "Brez Putina, brez vojne".

Maša je risbo narisala le nekaj tednov po tem, ko je Rusija leta 2022 napadla Ukrajino. V njenem domačem kraju Jefremov, približno 300 kilometrov južno od Moskve in nekako na pol poti do ukrajinske meje, je učiteljica učencem naročila, naj narišejo risbe v podporo ruskim vojakom. Večina otrok je narisala tanke ali črko Z, ki jo Rusija uporablja kot simbol podpore vojni, Maša, ki je danes stara 16 let, pa se je odločila za nekaj drugega. "Narisala sem položaj tako, kot sem ga sama videla – kot sem verjela, da je resnica," pripoveduje. "Po pouku je do mene pristopila ena od sošolk, ki je videla risbo. Morda jo je prav ona prijavila, kar je sprožilo vse, kar je sledilo. V vsakem primeru je risba končala v rokah policije. In takrat so se začele vse naše težave," je dejala.

Kmalu zatem je bil namreč njen oče, Aleksej Moskaljov, obtožen "diskreditacije ruske vojske" in obsojen na dve leti kazenske kolonije, navaja CNN. Mašo, ki jo je vzgajal sam, so poslali v sirotišnico. Po njegovi izpustitvi sta pobegnila skozi Armenijo v Francijo, kamor sta prispela v začetku letošnjega leta in kjer sta dobila začasni vizum.