Maščevalni klan ima po aretaciji narkokralja za talce na tisoče Kolumbijcev

Ko je Kolumbija ZDA izročila najbolj iskanega preprodajalca drog in vodjo največje kriminalne tolpe v državi, so se tam začele velike težave. Čeprav je bil zloglasni kriminalec s pravim imenom Dairo Antonio Úsuga aretiran, kolumbijska policija opozarja, da sta njegova pomočnika, znana pod vzdevkoma Gonzalito in Chiquito Malo, prevzela nadzor nad oboroženimi pripadniki Otonielovega kartela. Ti so zdaj zasedli številna območja na severu države, blokirali so ulice in prebivalce držijo za talce v lastnih domovih. Teh ne smejo zapustiti niti, da bi odšli po hrano.

icon-expand Izročitev Otoniela ZDA FOTO: AP "Od četrtka je zaprto vse, pratično vse dejavnosti," je dejal eden izmed prebivalcev mesta Apartado z 200.000 prebivalci v regiji Uraba, ki je pod nadzorom Otonielovega Zalivskega klana. "Ne vemo, koliko časa bo to še trajalo. Zmanjkuje vode in elektrike, ni prevoza, zaloge hrane kopnijo. Ne preostane nam nič drugega, kot da čakamo, kaj se bo zgodilo," njegove besede povzema britanski časnik Guardian, ki je pridobil tudi posnetke opustelih ulic. Strah je tudi prebivalce province Cordoba. "Država tukaj nima nobenega nadzora in v vsakem trenutku lahko te oborožene skupine povzročijo težave in destabilizirajo celotno regijo," je opozoril predstavnik krajevne skupnosti v Monterii. PREBERI ŠE Kolumbijskega narkokralja Otoniela izročili ZDA Klan je po mestih raztrosil tudi letake, ki napovedujejo, da bo obroroženi upor trajal štiri dni in opozoril, da "kartel ne bo odgovarjal za posledice, ki bi lahko bile neugodne". Mestne stvabe so porisali tudi s svojimi grafiti. "Mi smo zaporniki, ne Otoniel. Vsi smo zapečateni v svoje domove in nič se ne premika, niti reševalna vozila. Vlada tihi kaos," je dejal drug vaščan. Čeprav je bil Otoniel aretiran, kolumbijska policija opozarja, da sta njegova pomočnika, znana pod vzdevkom Gonzalito in Chiquito Malo, prevzela nadzor nad milico kartela. Oboroženih pripadnikov naj bi bilo kar 2500. Kolumbijske oblasti so se na nasilje odzvale z aktivacijo protiterorističnih enot, katerih glavna naloga je trenutno najprej odstranjevanje cestnih blokad, ki bremenijo prebivalce.