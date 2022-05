Maščevalni klan z uporom predsedniku sporoča, da ni na robu izumrtja

Ob tem se je Duque na nasilje odzval z aktivacijo protiterorističnih enot, kar po mnenju varnostnih strokovnjakov znova dokazuje, da država nima nadzora nad delom svojega ozemlja. Najbolj prizadeta območja so na severu države, prebivalci tamkajšnjih regij pa so navajeni sobivati s kriminalno združbo.

Obrambni minister Diego Molano je napovedal, da so na nemirna območja napotili dodatnih 2000 vojakov in policistov. Do zdaj so aretirali 92 oseb, po zadnjih podatkih pa naj bi v nemirih umrlo 26 ljudi, od tega dva policista. Člani kartela so ob tem uničili 118 avtomobilov. Zalivski klan je sicer napovedal, da bo t. i. oboroženi upor trajal štiri dni, končal pa se bo ob polnoči. Kot so zapisali včeraj, so želeli kolumbijskim oblastem pokazati svojo politično in vojaško moč. El Pais sicer poroča, da ni lahko izmeriti moči in vpliva te skrivne organizacije, a gotovo je, da niso na robu izumrtja, kot je napovedal Duque.

Molano se je za kolumbijske medije odzval tudi na kritike izročitve Otoniela ZDA. Kot je zatrdil, se je nekdanji vodja klana pripravljal na pobeg.

Kot smo poročali včeraj, sta Otonielova pomočnika po njegovi aretaciji prevzela nadzor nad oboroženimi pripadniki kartela. Ti so nato zasedli številna območja na severu države, prebivalce pa imajo za talce v lastnih domovih.