Sarajevčani opozorili na poveličevanje fašizma in ustaštva

Zaradi pandemije novega koronavirusa letos ni bilo množične spominske slovesnosti za hrvaške žrtve povojnih pobojev na Libuškem polju pri Pliberku. Ob 75. obletnici pa so tako tam kot na zagrebškem pokopališču Mirogoj položili vence. Maša za žrtve se je odvila v katedrali v Sarajevu, kjer so istočasno potekali tudi mirni protesti proti poveličevanju fašizma in ustaštva.

Mašo za hrvaške žrtve povojnih pobojev, ki je bila ob 75. obletnici načrtovana na Libuškem polju pri Pliberku, so zaradi pandemije letos organizirali v sarajevski katedrali. Vodil jo je nadškof in bosanski kardinal Vinko Puljić. Zaradi epidemije novega koronavirusa se je je udeležilo le okrog 20 vernikov.

FOTO: AP

Že od zgodnjih jutranjih ur pa so zaradi dogodka poostrili varnost v središču Sarajeva, predvsem v okolici katedrale. Maša za hrvaške žrtve povojnih pobojev je namreč razburila javnost v Sarajevu, kjer opozarjajo na ustaški teror nad prebivalci Sarajeva med drugo svetovno vojno. Potekal je tudi miren protest, ki se ga je udeležilo več tisoč ljudi.

Eden od udeležencev protesta je za televizijo N1 dejal, da protestniki nimajo nič proti sami maši, pač pa so prišli opozoriti na dejstvo, da fašizem še vedno tli. "To seme se ne da izkoreniniti, vedno ga nekdo spodbuja. Kaj je danes fašizem v Bosni in Hercegovini? Najhujše so tri nacionalistične stranke. Ni je manjše države z več strankami. Maša kot maša ne moti nikogar, vendar za Pliberk, to je pogubno. Poveličevanje fašizma je za civilizacijo pogubno. Mi smo tukaj, da stopimo v bran domovini in civilizaciji z bojem proti fašizmu," je dejal.

Protestniki so se v času, ko je potekala maša, mirno sprehodili po središču mesta v spomin na vse žrtve fašističnih zločinov med drugo svetovno vojno. Protest se je zaključil pred Vječno vatro, spomenikom žrtvam druge svetovne vojne, kjer so za nekaj časa tudi ustavili promet. Protestniki so namreč pred Vječno vatro ploskali in prepevali protifašistične pesmi kot so "Bella Ciao" in "Vratit će se Valter'. V Zagrebu in Pliberku so se žrtev spomnili s polaganje cvetja Pri spomeniku na Libuškem polju je manjša delegacija častnega pliberškega voda položila vence v navzočnosti posebnega odposlanca hrvaške vlade in parlamenta, hrvaškega veleposlanika na Dunaju Daniela Glunčića, je poročal hrvaški radio. Pokrovitelj spominske slovesnosti je bil hrvaški parlament.

Dogodek je minil brez incidentov. Napovedana sta bila dva protesta nasprotnikov prireditve, a je bil eden odpovedan. Na drugem se je po navedbah avstrijske policije zbralo okrog 20 ljudi in je minil mirno. Predsednik hrvaškega sabora Gordan Jandroković je danes sicer skupaj s hrvaškim ministrom za veterane Tomom Medvedom položil vence na pokopališču Mirogoj v Zagrebu. Jandroković je novinarjem dejal, da se spominjajo žrtev povojnih pobojev totalitarnega jugoslovanskega komunističnega režima. Meni, da je spominsko slovesnost tudi naslednje leto treba organizirati na Libuškem polju. Obenem pa je izpostavil, da se je med slovesnostjo treba držati pravil in zavrniti poskuse relativizacije ustaškega režima.

