V Benetkah več postelj za turiste kot prebivalcev: 'Počutimo se kot tujci'

Približuje se odločitev Unesca o prihodnosti Benetk na seznamu svetovne dediščine v nevarnosti, zdaj pa prihaja v javnost še podatek, da imajo hotelske sobe na voljo več postelj za turiste, kot je vseh prebivalcev mesta, kar vse bolj kaže na to, kakšna težava je masovni turizem. V hotelih in počitniških hišah je zdaj 49.693 postelj, medtem ko je prebivalcev 49.304.

Glavni beneški otok, nekoč bogato središče močne pomorske republike ter trgovska in kulturna povezava celine z Azijo, je od začetka 50. let prejšnjega stoletja izgubil več kot 100.000 prebivalcev, ki so jih iz mesta pregnale številne težave. Predvsem so odšli zaradi prevelike osredotočenosti na masivni turizem, tisoče obiskovalcev namreč vsak dan preplavi trge, mostove in ozke pešpoti, navaja Guardian.

icon-expand Benetke FOTO: AP

Aktivistična skupina Venessia, ki si že leta prizadeva za ohranitev beneške dediščine, od leta 2008 spremlja število prebivalcev, kar so zabeležili, pa je zaskrbljujoče. Lani poleti je število prebivalcev prvič padlo pod 50.000. "V svojem domu se počutimo kot tujci, saj smo na ulicah v manjšini," je opozoril Matteo Secchi, ki vodi spletno stran organizacije Venessia.com. "Tu in tam vidiš kakšnega Benečana, sicer pa si obkrožen s turisti." Nekateri prebivalci so oblikovali skupino Ocio, ki se ukvarja s stanovanjsko problematiko v Benetkah, v izložbo knjigarne pa so namestili tudi elektronski prikazovalnik, ki kaže naraščajoče število postelj, ki so na voljo turistom v mestu. "Nikoli si nismo predstavljali, da bo v nekaj mesecih število postelj preseglo število stanovalcev," so v združenju napisali na svoji spletni strani. Bodo Benetke na Unescovem seznamu svetovne dediščine v nevarnosti? Priporočilo agencije ZN za kulturo, naj se Benetke uvrstijo na seznam svetovne dediščine v nevarnosti, bo predloženo na zasedanju odbora Unesca, ki se je že začel v savdijski prestolnici Rijad. Agencija je namreč sporočila, da se Benetke soočajo z "nepopravljivo škodo" zaradi številnih težav, od posledic podnebnih sprememb do množičnega turizma, pri reševanju pa Italija do zdaj ni dosegla bistvenega napredka.

icon-expand Masovni turizem v Benetkah FOTO: Shutterstock

"Pred srečanjem Unesca smo želeli poudariti, kako sta nenehno odpiranje novih hotelov in pomanjkljiva ureditev kratkoročnih najemov to zgodovinsko mesto postopoma spremenila v turistično točko," so opozorili v skupini Ocio. Vstopnina za vstop v Benetke Letos poleti so se obiskovalci znova vrnili v polni meri, v mesto se je dnevno zgrnilo tudi do 40.000 turistov, zaradi česar je lokalna uprava Benetk napovedala, da bo od prihodnjega leta dalje uvedla vstopnino. Pristojbina v višini petih evrov bo veljala le za tiste, ki bodo mesto obiskali za en dan. S tem naj bi odvrnili enodnevne obiskovalce v času največjih prometnih konic in tako ohranili edinstvenost mesta, so navedle lokalne oblasti.