Mastodonu še naprej raste število uporabnikov, Twitterju na drugi strani pada

V podjetju Dewey Digital, kjer so naredili analizo migracij, ki so znane pod ključnikom #TwitterMigration, so ugotovili, da se ti premiki uporabnikov verjetno ne bodo ustavili. Tim Chambers, glavni v projektu Dewey Digital, je dejal, da so z analizo migracij želeli predvsem ugotoviti, zakaj točno ljudje odhajajo. Njihove odhode pripisujejo predvsem kaotičnim razmeram na Twitterju, ki od Muskovega prevzema dalje vključuje tudi teorije zarote, antisemitsko retoriko in napoved o uvedbi plačljivih kljukic, poroča Insider.

"Raje kot da podpiram nečedno stanje, sem se takoj, ko sem se lahko, odločila za alternativo," je povedala ena izmed uporabnic, ki se je odločila za menjavo platform. Odšla je na Mastodon, platformo, ki samo sebe opisuje kot družbeno omrežje, ki ni naprodaj.

Podjetje Mastodon je leta 2016 ustvaril Eugen Rochko, nemški razvijalec programskih oprem. 29-letni Rochko je povedal, da se je za to potezo odločil, ker ga je Twitter razburjal. "Odločitev za razvoj je bila povezana z občutki gnusa zaradi nadzora po principu od zgoraj navzdol, ki so ga izvajali na Twitterju," je povedal Rochko.