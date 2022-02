Matej pred prihodom v Beograd kupil spid? Njegov oče: Šokiran sem

"V Beograd so prispeli z najetim kombijem, pred odhodom v klub pa so zaužili to drogo," je poročal novinar omenjene televizije. Prav tako je dodal, da se je Periš na podoben način zabaval že kdaj prej, da je prav tako že kdaj prej izginil za nekaj ur, a se je potem vedno vrnil domov. "Tokrat pa se žal ni," je dejal novinar.

V jutranjem programu srbske televizije TV Pink so poročali, da so znane nove podrobnosti glede izginotja Mateja Periša . Po njihovih informacijah se je Periš s prijatelji pred prihodom v Beograd ustavil v Zagrebu, kjer so najeli kombi, tam pa naj bi kupili tudi sintetično drogo amfetamin, ki je bolj znana pod imenom spid.

Periša medtem še vedno iščejo v Savi in Donavi, a trupla po več kot enem mesecu iskanja še vedno niso našli.

"Mateja dobro poznam in znova trdim, da nikoli, ampak res nikoli ni jemal drog," pa se je za Telegraf.rs odzval Matejev oče Nenad Periš. Dodal je, da je šokiran nad takšnimi informacijami. Prav tako je prepričan, da bi policija to odkrila že prej, ne pa šele po tolikšnem času.

"Ponavljam, zanima me samo resnica, kakršna koli že je. Nikoli mi nihče ni rekel, da je Matej, ko se je zabaval s prijatelji, kadar koli izginil," je dejal in dodal: "Moj sin je imel veliko načrtov za prihodnost. To, kar se zdaj dogaja, se mi zdi nesprejemljivo."

Povedal je še, da je v Beogradu od prvega dne Matejevega izginotja, da je večkrat govoril z njegovimi prijatelji in da mu nihče ni nikoli omenil, da bi pred prihodom v Beograd kupili drogo. V srbski prestolnici bo ostal, kot je dejal, dokler ne bo našel sina. "Želim odgovor na dve vprašanji – ali je bil Matej pri reki sam in ​​kako je možno, da so dve uri in pol kasneje še zaznali signal njegovega telefona v bližini Velikega vojnega otoka," še pravi skrušeni oče Periš.