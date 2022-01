Srbski mediji: Policija je našla telefon izginulega Mateja Periša

A, kot piše hrvaški Dnevnik, Nenad Periš, oče izginulega Mateja Periša, o domnevni najdbi sinovega telefona (še) ni bil obveščen: "Včeraj sem bil na beograjski policiji, tam je bil tudi srbski minister za notranje zadeve Aleksandar Vulin ter dva predstavnika kriminalistične policije," je za omenjeni časnik dejal Periš. Da mu je minister Vulin osebno obljubil, da se bo preiskava nadaljevala z enako intenzivnostjo, je dodal, hkrati pa zatrdil, da kakršnih koli novih informacij na policiji ni dobil.

Srbski mediji pa so poročali, da naj bi bil signal Matejevega mobilnega telefona nazadnje lociran v bližini Velikega vojnega otoka, ob sotočju Save in Donave. RTL piše, da je na podlagi posnetkov nadzorne kamere v bližini Beton hale, pa tudi s spremljanjem njegovega telefona, z veliko natančnostjo mogoče določiti pot njegovega gibanja od trenutka, ko je okoli 1.40 po polnoči pobegnil iz kluba Gotik. Nato je stekel po Karađorđevi ulici do restavracije Savanova pri Beogradu na vodi, na enem posnetku pa naj bi bilo razvidno, kako se spušča proti Savi, a se ne vidi točno, da naj bi stopil v vodo. Bazne postaje so po navedbah srbskih medijev na tem mestu registrirale signal njegovega telefona, nato pa se je signal nahajal v bližini Velikega vojnega otoka, kjer se je izgubil. Domneva se, da je imel Matej telefon ves čas, ko ga je Sava nosila, v žepu, in da je nekje blizu otoka, ob sotočju Save in Donave, njegovo truplo ostalo v vodi.

Rečna policija in potapljači so preiskali Savo od Beograda po vodi do izliva v Donavo, a zaenkrat neuspešno.