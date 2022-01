Mateja išče tudi pes, ki je policijo pred leti pripeljal do umorjene pevke

Policija v Beogradu že več kot teden dni vse svoje napore usmerja v iskanje 27-letnega Mateja Periša iz Splita, ki je izginil brez sledu. Na delu so vse razpoložljive enote, potapljači pregledujejo Savo in Donavo, zaenkrat brez uspeha. Zaskrbljujoča je napoved slabega vremena, ki bi lahko ustavila iskanje. Na delu so tudi izurjeni policijski psi.

V četrtek sta policistom v Beogradu, ki že osem dni iščejo pogrešanega Mateja Periša, na pomoč priskočila tudi dva policijska psa – nemška ovčarja z izjemno izurjenimi nosovi. Eden od njiju je leta 2016 policijo pripeljal do trupla brutalno umorjene pevke Jelene Marjanović v Borči. Za njen umor sodijo njenemu možu, ki pa krivde ne priznava. Policijski čolni s sonarji pregledujejo rečno dno, predvsem ob sotočju Save in Donave. Pregledali so tudi že vse objekte ob obali, vzeli prstne odtise z ograj ob vodi, obvestili policije sosednjih držav, tudi Interpol. "Preiskali smo še drugi del obale Save in rečni otok, a za zdaj ni nobenih rezultatov. Psa sta izjemno izurjena. Če bi vas povohala in bi odšli dva kilometra stran, bi vas našla," je povedal vodnik psa.

icon-expand Matej Periš FOTO: Telegraf M. Beljan

Včerajšnji dan je sicer prinesel spremembe vremena – začelo je deževati, napovedan je sneg, kar bi ekipam, še posebej potapljačem, lahko dodatno otežilo delo ali pa ga celo prekinilo. "Nimamo nobenih novih informacij. Policija nadaljuje z iskanjem tudi na praznik. Poudarek je na Savi, na rečni strugi in obali. Pripeljali so tudi pse," je za Nova.rs povedal Matejev oče Nenad. Preiskovalci se trudijo sestaviti delčke mozaika in narediti rekonstrukcijo Matejevega gibanja v noči, ko je izginil iz kluba Gotik, kjer se je zabaval s prijatelji. Ti so ga kot pogrešanega policiji prijavili šele po 16 urah. Notranji minister Aleksandar Vulin je povedal, da obstaja nekaj informacij o njegovem izginotju, končni razplet pa bo prva izvedela njegova družina. Policiji naj bi uspelo izslediti vse bazne postaje, kjer se je nahajal njegov mobilni telefon, a kolikor je uradno znano, tega še niso našli, saj je ugasnjen vse od tiste usodne noči. V medijih sicer krožijo različne teorije in ugibanja, a Matejev oče je večkrat zatrdil, da za verodostojne jemlje samo izjave policije, ki svoje delo opravlja temeljito, strokovno in profesionalno. Čeprav je predsednik policijskega sindikata včeraj razkril, da je policija v avtomobilu in apartmaju, ki ga je družba najela, našla sledi droge, ob katerih so pili še alkohol, te navedbe niso bile uradno potrjene. Da tega ne verjame, je dejal tudi Nenad. "Prepričan sem, da ne jemlje drog in da to ni razlog za to tragično situacijo. Matej je priden, mlad, svojemu delu predan človek. Prišli so se zabavat v Beograd. Če so kaj konzumirali, je bil to edino alkohol."