Mateja iščejo tudi s termovizijskimi kamerami v zapuščenih stavbah

"Žal iskanje ni prineslo rezultatov, našli nismo niti ene sledi, ki bi nas lahko pripeljala do resnice o Matejevem izginotju," je povedal Igor Jončić , ki je sodeloval pri iskanju. Odzval se je tudi na kritike, zakaj termovizijskih kamer niso uporabili že na samem začetku iskalne akcije. Pojasnil je, da so jih prejeli šele pred kratkim. Včeraj so s kamerami preiskali zapuščene objekte ob reki in predor nad klubom Gotik. Prostovoljci bodo iskanje nadaljevali tudi danes, čeprav jim delo otežujejo izjemno nizke temperature.

Civilna zaščita je sicer včeraj s termovizijskimi kamerami preverjala zapuščene objekte ob reki Savi. Teren je prečesavalo sedem prostovoljcev, delo pa so končali nekaj čez 22. uro, poroča Slobodna Dalmacija .

"Če je pogrešani v reki, je zaradi neugodnih vremenskih razmer malo verjetno, da se bo kmalu pojavil. Ko je decembra 2019 v Donavi izginil 23-letni Uroš Radosavljević, smo ga brez prestanka iskali deset dni. Njegovo truplo se je pojavilo šele čez štiri mesece, in sicer na mestu, ki smo ga že pregledali. Upamo sicer, da je Matej živ in da se bo ta zgodba srečno končala," je še komentiral Jončić.

Matejev oče Nenad je sinoči za HRT razkril, da se je s srbsko policijo pogovarjal o možnosti, da bi preverili tudi satelitske posnetke lokacij, kjer je bil njegov sin nazadnje viden. S Perišem se je včeraj srečal tudi Igor Jurić, predsednik Centra za pogrešane in zlorabljene otroke. Njegovo 15-letno hčerko Tijano so leta 2014 ugrabili, nato pa umorili.

Jurić meni, da bi se morala policija pri preiskavi osredotočiti na dve ključni stvari. Prva je Matejev mobilni telefon, ki ga še vedno niso našli in je ugasnjen vse od tiste noči, ko je izginil. Preiskovalcem naj bi sicer uspelo locirati vse bazne postaje, a sumijo, da telefona ne morejo najti, ker je popolnoma uničen.

Druga pomembna stvar je posnetek neznane osebe, ki plava v reki Savi. Po njegovih besedah bi se sicer družina morala pripraviti na najhujši scenarij – na to, da je Matej umrl.

O skrivnostnem izginotju je spregovoril tudi forenzik Časlav Ristić, ki meni, da bi morali preiskovalci vzrok za Matejevo izginotje iskati v nočnem klubu, iz katerega je nenadoma odšel, in ne v reki, ki jo prečesavajo potapljači.

Še vedno namreč ni jasno, zakaj je Matej sredi noči in brez svoje jakne nenadoma odšel iz kluba Gotik, v katerem se je zabaval s prijatelji, nato pa – kot so posnele nadzorne kamere – več kot eno uro tekel po beograjskih ulicah. Prijatelji so ga kot pogrešanega prijavili šele 17 ur pozneje.

Krožijo neuradne informacije, da je bil pod vplivom drog in alkohola, a njegovi bližnji to zanikajo, češ da je bil vzoren fant in športnik, ki ni nikoli zaužil prepovedanih substanc.