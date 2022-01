Matejeva prijateljica v solzah: Žal mi je, da se mu nisem oglasila

20. dan iskanja pogrešanega Mateja Periša je v javnosti prvič spregovorila njegova prijateljica Maja, ki jo je v noči, ko je izginil, poskušal priklicati. Tudi ona je bila namreč tiste dni v Beogradu s svojimi prijateljicami. Kot pravi, želi oprati svoje ime, namigovanja, da je vpletena v njegovo izginotje, pa so jo močno prizadela. Pokazala je njegov zgrešeni klic na svojem telefonu in v solzah priznala, da ima slabo vest, ker se mu ni javila. Sicer pa še vedno verjame, da je živ.

Že nekaj časa je znano, da je 27-letni Matej Periš tiste noči, ko je izginil, zadnji klic namenil svoji prijateljici iz Splita, ki se je prav tako zabavala v Beogradu. Ker je bila restavracija, v kateri je bila ona, blizu restavracije, kjer so kamere zadnjič ujele njega, so se pojavila namigovanja, da je tekel proti njej in da sta se morda celo dobila. Policija o podrobnostih molči, Maja S. pa se je odločila spregovoriti, saj pravi, da so jo laži o tem, da je vpletena v njegovo skrivnostno izginotje, močno prizadele.

icon-expand Matejeva prijateljica Maja se je odločila, da bo spregovorila v javnosti in oprala svoje ime. FOTO: Instagram

"Sem Maja, stara sem 31 let in sem prijateljica Mateja Periša. Moja mama je bila njegova učiteljica, moj brat je njegov prijatelj ... Danes sem prišla sem, ker se nočem več skrivati. Ni res, da sem izginila, svoja družbena omrežja sem izbrisala zaradi groženj, ki so mi jih pošiljali," je povedala v oddaji Exploziv na srbski Prvi televiziji.

Kot pravi, je v Beograd, kamor pogosto prihaja, prišla 27. decembra in stanovala pri prijateljici. Prve dni se je slabo počutila, imela je vročino, 30. decembra pa ji je prijateljica predlagala obisk restavracije. "Tik pred tem mi je zvonil telefon, a se nisem javila, ker sem vozila. Vstopila sem v restavracijo, se povezala z Wi-Fi-jem in videla, da mi je Matej poslal sporočilo na Instagramu. Videl je, da sem tudi jaz v Beogradu, in spraševal je, kam naj grejo. Odgovorila sem mu: Kdo je prišel v Beograd – ali ni to moj brat? On pa mi ni nikoli odgovoril. Zatem me je ob 22.29 poklical in to je ta zgrešeni klic," je opisala svoj del zgodbe in pokazala Matejev zgrešen klic na svojem telefonu.

icon-expand Zgrešen klic Mateja Periša na Majinem telefonu. FOTO: Instagram