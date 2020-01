Matere Srebrenice v Strasbourgu vložile tožbo proti Nizozemski

Združenje Matere Srebrenice, ki predstavlja 6000 svojcev, ki so izgubili svoje sorodnike v genocidu v Srebrenici leta 1995, je obtožilo Nizozemsko, da ni sprejela zadostnih ukrepov, da bi zaščitila prebivalstvo, je danes potrdil odvetnik Marco Gerritsen Simon van der Sluijs.

Sile bosanskih Srbov so v pokolu v Srebrenici v nekaj dneh po 11. julija 1995, ko so zavzele to bošnjaško enklavo, ubile približno 8000 Bošnjakov, kar je bilo eno najhujših grozodejstev v Evropi po drugi svetovni vojni. Genocid, kateremu so bile priče nizozemski vojaki v okviru mirovnih sil ZN, se je zgodil le nekaj mesecev pred koncem vojne v Bosni in Hercegovine.

Sile bosanskih Srbov so potisnile lahko oborožene pripadnike nizozemskega bataljona modrih čelad iz "varnostne zone", kamor se je zateklo več tisoč Bošnjakov iz vasi okoli Srebrenice.