Materi Navalnega zavrnili vstop v mrtvašnico, preiskavo smrti podaljšali

Vzrok smrti še ni znan, oblasti pa so uvedle preiskavo. Kot je danes pojasnila Jarmišova, so odgovorni materi in odvetnikom sporočili, da so preiskavo podaljšali. Kako dolgo se bo ta nadaljevala, ni znano, vzrok smrti pa še vedno ostaja "nedoločen", je zapisala tiskovna predstavnica. "Lažejo, igrajo na čas in tega niti ne skrivajo," je dodala.

Zaradi udeležbe na shodih obsojenih več kot 150 ljudi

Ruska sodišča so medtem minuli konec tedna na zaporne kazni obsodila najmanj 150 ljudi, ki so bili pridržani na shodih v spomin na opozicijskega voditelja. Samo v Sankt Peterburgu so sodniki v soboto in nedeljo 154 ljudi obsodili na zaporne kazni do 14 dni. Skupine za človekove pravice in neodvisni mediji so poročali o več podobnih obsodbah tudi v drugih mestih v Rusiji.

Ruska policija je ta konec tedna pridržala več sto ljudi, ki so se udeležili spontanih shodov v spomin na Navalnega. V Rusiji so protesti v skladu s strogo zakonodajo s tega področja prepovedani in oblasti so v preteklosti že ostro zatrle zborovanja v podporo Navalnemu. Tudi v petek so moskovske oblasti javile, da so zaznale spletne pozive k shodom, ter ljudi posvarile, naj se jih ne udeležujejo.