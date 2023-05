Mati 13-letnega morilca: Nobenih znakov ni bilo, da bo to naredil

Dečkovo mamo so zaslišali, po tem, ko je tožilstvo v Beogradu odredilo njeno zaslišanje, da bi ugotovili, ali je svojega sina zanemarjala ali zlorabljala. Mati je svojega sina označila za tihega in pametnega ter poudarila, da ni nič kazalo na to, da bi sin lahko postal množični morilec.

"Kot deček je bil otrok širokih interesov," ga je opisala. Ni bil impulziven ali energičen, bil je radoveden, bližje pa je bil mami kot očetu. Za njega in njegovo sestro je od rojstva skrbela varuška, ki se ni nikoli pritoževala nad njim. Določene spremembe so se začeli opažati, ko je deček vstopil v puberteto, a se je materi to zdelo povsem normalno. Začel naj bi se izolirati v svoji sobi, zapirati v kopalnico, prepirali so se glede nepospravljene sobe ali nedokončanih šolskih nalog, navaja Blic.