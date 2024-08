Mati dveh otrok po lepotni operaciji doživela srčni zastoj, kirurga aretirali

Njeno truplo so zdaj prepeljali na inštitut za sodno medicino, rezultati obdukcije pa še niso znani. Turška policija je medtem aretirala lepotnega kirurga, ki je opravil operacijo, in ga obtožila uboja iz malomarnosti. Pozneje so ga sicer izpustili na prostost, medtem ko tožilstvo nadaljuje s preiskavo.

Španski časnik El Pais poroča, da je Španka, doma iz Madrida, 2. avgusta obiskala estetsko zasebno kliniko v Istanbulu, kjer naj bi ji opravili več posegov. Nekaj ur po operaciji, ko je bila na opazovanju, so se začele pojavljati težave z dihanjem, zaradi katerih so jo premestili na oddelek za intenzivno nego. Naslednji dan je doživela srčni zastoj in umrla.

Ob razcvetu tovrstnega turizma pa so se razširile tudi klinike, ki delujejo na robu zakona z malomarnimi praksami. Špansko zunanje ministrstvo je lani po smrti štirih španskih državljanov in mnogih drugih, ki so utrpeli resne posledice po posegih, izdala opozorilo pred tovrstnimi potovanji v Turčijo.

Kot so zapisali, se raven bolnišničnih zmogljivosti in zdravljenja zelo razlikuje znotraj same države, zato vsem, ki si želijo lepotne operacije, priporočajo, da dobro preverijo klinike in zdravnike še pred operacijo, prav tako pa se morajo zavedati, da agencije, ki ponujajo tovrstne storitve, to počnejo zaradi ekonomskega interesa.