'Mati džungla jih je vrnila': 40 dni po strmoglavljenju našli pogrešane otroke

Po strmoglavljenju letala, v katerem je umrla tudi njihova mama, so otroci, stari 13, devet, štiri in eno leto, več tednov izgubljeni tavali po amazonski džungli. Čeprav so reševalci odkrili nekatere znake, da naj bi četverica preživela, pa otrok vse doslej niso odkrili. A kolumbijski predsednik Gustavo Petro je po 40 dneh iskanja zdaj sporočil veselo novico: "Mati džungla jih je vrnila. Ta primer se bo vpisal v zgodovino."

Štiri otroke so več kot mesec dni po strmoglavljenju letala v amazonski džungli našli žive, je sporočil kolumbijski predsednik države Gustavo Petro. Poleg sorojencev, ki so stari 13, devet, štiri in eno leto, so bili na krovu letala tudi odrasli, ki pa so v nesreči umrli. Vse od 1. maja je tako v Kolumbiji potekala obsežna reševalna in iskalna akcija. Čeprav so reševalci med prečesavanjem džungle odkrili nekatere dokaze, da naj bi otroci preživeli – kolumbijski predsednik je vmes celo predčasno sporočil, da so jih našli – pa so četverico odkrili šele 40 dni po letalski nesreči, poročajo tuji mediji.

icon-expand V Amazoniji našli štiri otroke FOTO: AP

"To je veselje za celotno državo. Bili so sami, sami so uspeli v džungli preživeti. Ta primer bo ostal zapisan v zgodovino," je dejal Petro. Ob tem pa dodal: "Ti otroci so danes otroci miru in otroci Kolumbije." Na spletu je delil tudi fotografijo pripadnikov vojske in domorodne skupnosti, ki oskrbujejo najdene otroke. Otroci so prejeli zdravniško oskrbo, kolumbijski predsednik pa je že govoril z njihovim dedkom. "Mati džungla jih je vrnila," mu je dejal po poročanju BBC.

icon-expand Otroke so ob odkritju najprej oskrbeli in jih pregledali FOTO: AP

Letalo Cessna 206, s katerim so potovali otroci in njihova mama, je 1. maja letelo iz Araracuare v provinci Amazonas v mesto San José del Guaviare, ko je zaradi okvare motorja strmoglavilo. Trupla treh odraslih, ki so bili v letalu, je vojska našla na kraju nesreče, vendar pa otrok ob njih ni bilo. Informacije oblasti za civilno letalstvo kažejo, da so se otroci po strmoglavljenju prebili iz razbitin in odtavali v deževni gozd, da bi našli pomoč. Iskalni akciji otrok so se pridružili tudi staroselci, iskali pa so jih tudi s pomočjo helikopterjev, iz katerih so predvajali sporočilo njihove babice, ki jih je pozivala, naj ostanejo na enem mestu in tako reševalnim ekipam olajšajo iskanje.