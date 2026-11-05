Mati in hči odšli na kratek sprehod, nato so našli njuni trupli

48-letno Jennifer Balcarras in njeno 20-letno hčer Selah Reed so svojci pogrešili 1. novembra, ko se nista vrnili s kratkega popoldanskega sprehoda. Stekla je iskalna akcija, ki pa ni imela srečnega konca.

V ponedeljek so na območju pohodniških poti v kraju Bella Coola našli posmrtne ostanke matere, dan pozneje pa še njene hčere.

Po navedbah službe za varstvo narave so na kraju našli dokaze, ki nakazujejo, da bi bila v njuno smrt lahko vpletena žival. Preiskovalci sumijo napad grizlija, vendar tega še niso dokončno potrdili.

Inšpektor službe za varstvo narave Jeff Tyre je pojasnil, da za zdaj ni jasno niti, ali je bil v domnevni napad vpleten en medved ali več živali. Pristojne službe poskušajo izslediti medvede, ki bi lahko bili povezani z dogodkom.

Če bodo katerega od njih ujeli, ga bodo v skladu s provincialnimi smernicami za zagotavljanje javne varnosti usmrtili, je pojasnil Tyre.

Svojci so mater in hčer opisali kot izjemno povezani. Brat pokojne Jennifer, Josh Balcarras, je za kanadsko televizijo CBC povedal, da sta bili kot eno in sta se zelo dobro razumeli. Povezovali so ju tudi številni skupni hobiji.

Jennifer se je sicer šele pred kratkim preselila v Bello Coolo. Tam je želela začeti novo poklicno pot in novo življenjsko poglavje.