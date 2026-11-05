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Mati in hči odšli na kratek sprehod, nato so našli njuni trupli

Ottawa, 05. 11. 2026 06.21 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Medved grizli

V kanadski provinci Britanska Kolumbija sta umrli 48-letna mati in njena 20-letna hči, ki sta se odpravili na kratek popoldanski sprehod, a se nista vrnili domov. Njuni trupli so našli na območju pohodniških poti v bližini kraja Bella Coola. Preiskovalci sumijo, da ju je napadel grizli, vendar okoliščine smrti še preiskujejo.

48-letno Jennifer Balcarras in njeno 20-letno hčer Selah Reed so svojci pogrešili 1. novembra, ko se nista vrnili s kratkega popoldanskega sprehoda. Stekla je iskalna akcija, ki pa ni imela srečnega konca. 

V ponedeljek so na območju pohodniških poti v kraju Bella Coola našli posmrtne ostanke matere, dan pozneje pa še njene hčere.

Po navedbah službe za varstvo narave so na kraju našli dokaze, ki nakazujejo, da bi bila v njuno smrt lahko vpletena žival. Preiskovalci sumijo napad grizlija, vendar tega še niso dokončno potrdili.

Inšpektor službe za varstvo narave Jeff Tyre je pojasnil, da za zdaj ni jasno niti, ali je bil v domnevni napad vpleten en medved ali več živali. Pristojne službe poskušajo izslediti medvede, ki bi lahko bili povezani z dogodkom.

Če bodo katerega od njih ujeli, ga bodo v skladu s provincialnimi smernicami za zagotavljanje javne varnosti usmrtili, je pojasnil Tyre.

Svojci so mater in hčer opisali kot izjemno povezani. Brat pokojne Jennifer, Josh Balcarras, je za kanadsko televizijo CBC povedal, da sta bili kot eno in sta se zelo dobro razumeli. Povezovali so ju tudi številni skupni hobiji.

Jennifer se je sicer šele pred kratkim preselila v Bello Coolo. Tam je želela začeti novo poklicno pot in novo življenjsko poglavje.

Grizli
Grizli
FOTO: Shutterstock

V Britanski Kolumbiji po ocenah pristojnih oblasti živi od 10.000 do 13.000 grizlijev. Vrsta je v skladu s kanadsko zvezno zakonodajo uvrščena med vrste, ki zahtevajo posebno pozornost, provincialne oblasti pa jo obravnavajo kot ranljivo.

Srečanja med medvedi in ljudmi, ki prerastejo v nevarne konflikte, so po navedbah pristojnega ministrstva razmeroma redka. Tveganje je večje, kadar ljudje medveda presenetijo ali kadar žival brani svoje mladiče oziroma hrano.

Kljub temu so v Britanski Kolumbiji v zadnjih letih zabeležili več napadov. Oktobra lani je grizli na območju gore McGregor poškodoval dva pohodnika. Eden od njiju je pozneje zaradi hudih poškodb umrl. Medveda so nato našli mrtvega. Le mesec pozneje je medved na območju Belle Coole napadel skupino šolarjev in poškodoval 11 ljudi.

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kanada smrt napad grizli

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