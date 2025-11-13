Svetli način
Tujina

Mati in hči 'prerokovali' bogastvo in kradli milijone

Sydney, 13. 11. 2025 13.24 | Posodobljeno pred 1 uro

V.L.
2

V Sydneyju so aretirali 53-letno mater in njeno 25-letno hčerko, ki naj bi pod pretvezo vedeževanja od žrtev pridobili približno 70 milijonov avstralskih dolarjev. Oškodovancem sta obljubljali skorajšnje bogastvo ter jim svetovali najemanje posojil. Policija primer povezuje s širšo kriminalno združbo.

V Avstraliji so aretirali 53-letnico in njeno 35-letno hčerko. Osumljeni sta goljufanja žrtev za skoraj 70 milijonov avstralskih dolarjev (skoraj 40 milijonov evrov), poroča BBC. Aretaciji sta potekali v Dover Heights v Sydneyju, kjer sta bili obe pridržani zaradi domnevne vpletenosti v visoko sofisticirano prevaro in pranje denarja. 

Policija je sporočila, da je mati, ki je delovala kot vedeževalka in mojstrica feng šuija, prevarala predvsem ranljive posameznike vietnamskega porekla. Obtožena je, da je žrtvam vedeževala, da v njihovi prihodnosti "vidi, da bodo postali milijarderji." Žrtve so vzele posojilo, del izkupička posojil je nato zadržala zase. 

Mati je obtožena 39 kaznivih dejanj, vključno z vodenjem kriminalne skupine in goljufivim pridobivanjem finančne koristi.

Hčerka se sooča s sedmimi obtožbami, med drugim z nepremišljenim ravnanjem s premoženjem, pridobljenim s kriminalom, in članstvom v kriminalni skupini.

Med aretacijo v njuni večmilijonski vili je policija zasegla finančne dokumente, mobilne telefone, luksuzne torbice, 40-gramsko zlato palico, v vrednosti 10.000 avstralskih dolarjev (5.600 evrov) in igralniške žetone v vrednosti 6.600 avstralskih dolarjev (približno 3700 evrov). 

Avstralija finančna prevara vedeževalka pranje denarja kriminalna združba goljufija
