Mati in hči 'prerokovali' bogastvo in kradli milijone

V Avstraliji so aretirali 53-letnico in njeno 35-letno hčerko. Osumljeni sta goljufanja žrtev za skoraj 70 milijonov avstralskih dolarjev (skoraj 40 milijonov evrov), poroča BBC. Aretaciji sta potekali v Dover Heights v Sydneyju, kjer sta bili obe pridržani zaradi domnevne vpletenosti v visoko sofisticirano prevaro in pranje denarja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Policija je sporočila, da je mati, ki je delovala kot vedeževalka in mojstrica feng šuija, prevarala predvsem ranljive posameznike vietnamskega porekla. Obtožena je, da je žrtvam vedeževala, da v njihovi prihodnosti "vidi, da bodo postali milijarderji." Žrtve so vzele posojilo, del izkupička posojil je nato zadržala zase.

Mati je obtožena 39 kaznivih dejanj, vključno z vodenjem kriminalne skupine in goljufivim pridobivanjem finančne koristi.

Hčerka se sooča s sedmimi obtožbami, med drugim z nepremišljenim ravnanjem s premoženjem, pridobljenim s kriminalom, in članstvom v kriminalni skupini.

Med aretacijo v njuni večmilijonski vili je policija zasegla finančne dokumente, mobilne telefone, luksuzne torbice, 40-gramsko zlato palico, v vrednosti 10.000 avstralskih dolarjev (5.600 evrov) in igralniške žetone v vrednosti 6.600 avstralskih dolarjev (približno 3700 evrov).