Mati in hči skupaj na Mount Everestu, potem ko je hči prebolela raka

Mati Valari in hči Jess Wedel iz Oklahome upata, da bosta postali prva ameriška ekipa matere in hčere, ki je dosegla Mount Everest. Z njima se je iz baznega tabora Everesta, ki je na višini 5364 metrov, prek Zooma pogovarjala ekipa CBS News.

'Čas, ki sva ga preživeli skupaj, je bil največje darilo'

Mati in hči, sicer izkušeni plezalki, sta pot na Everest začeli pred nekaj tedni. Podvig pa ni bil ravno mačji kašelj za obe udeleženki. 61-letna Valari Wedel ima namreč astmo, Jess Wedel pa je prebolela raka na jajčnikih. Zdravniki so ji ga diagnosticirali leta 2016, prestala je več operacij in večmesečne kemoterapije. "Zdi se mi, da je del najinega zdravljenja tukaj v gorah, kjer lahko uživava, se zabavava in samo živiva življenje,"je dejala Jess Wedel.