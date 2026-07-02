Mati in sin naj bi umrla pred enim tednom: v vozilu našli parkirni listek

Preiskava karabinjerjev do zdaj ni pokazala, da bi bili smrti dveh slovenskih pohodnikov posledica kaznivega dejanja. Najverjetnejša teorija je, da sta umrla v gorski nesreči, vodni tok pa naj bi njuni trupli odnesel v suho strugo potoka pod pobočjem Mangarta. 29. junija je nato trupli, ki sta bili približno 50 metrov narazen, opazil pohodnik, ki je prečkal strugo.

Čeprav se je sprva domnevalo, da sta Slovenca umrla že pred mesecem dni, najnovejši izsledki italijanske policije kažejo, da sta po vsej verjetnosti umrla 23. junija. V avtomobilu pokojne 49-letnice so namreč našli parkirni listek, ki dokazuje, da sta se na območje Belopeških jezer pripeljala 23. junija, poroča Rai News. Tistega poznega popoldneva je na tem območju tudi močno deževalo, kar pojasnjuje, zakaj ju je odnesla voda.

Intenzivna vročina v naslednjih dneh naj bi nato povzročila hitrejši razkroj trupel, še piše portal.

Približno 100 metrov od mesta, kjer so odkrili truplo 49-letnice, so našli njen nahrbtnik, v katerem so bili ključi avtomobila, na nahrbtnik pa je bila pritrjena tudi torbica z dronom.

Italijanski mediji še navajajo, da naj bi 49-letnica s sinom pogosto hodila na pohode, prihajala pa naj bi iz Kranjske Gore. Obdukcijo naj bi opravili v naslednjih dneh, preiskavo usmerja tožilstvo iz Vidma.

Slovenski policisti so medtem sporočili, da so v stalnem stiku z italijanskimi kolegi. Pokojna Slovenka sicer na območju Slovenije ni bila prijavljena kot pogrešana oseba.