Mati iz Turčije iz goreče stavbe rešila svoje štiri otroke

Družina je živela v petnadstropni stavbi v istanbulski četrti Esenler, ki jo je v sredo zajel požar. Mimoidoči in sosedje so nemudoma pod oknom razgrnili odejo, da so ujeli otroke, ki jih je mati, da bi jih rešila, vrgla skozi okno. Na kraj dogodka so prihiteli tudi reševalci, ki so otroke prepeljali v bolnišnico.

"Najprej smo videli, kako se dviga črn dim. Nato smo zaslišali otroške krike, in takoj smo priskrbeli odejo, ki smo jo razprli. Gospa je iz gorečega poslopja spustila svoje otroke in mi smo jih ujeli," je za Sky News dejala priča dogodka.

Tudi mamo so kasneje prepeljali v bolnišnico in potrdili, da niti ona niti otroci niso utrpeli hujših poškodb. Iz goreče stavbe so rešili še dva otroka in dve odrasli osebi, požar pa so gasilci uspešno pogasili.