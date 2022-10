Mati obtožena umora po smrti 4-letnega sina, ki je zaužil bonbone s THC-jem

Zaradi obtožbe umora Clementsovi grozi do 40 let zapora.

NBC4 Washington poroča, da je obdukcija pokazala, da je bil vzrok THC, ki so ga vsebovali bonboni. THC je sicer glavna psihoaktivna sestavina konoplje in povzroča omotičnost.

30-letna Dorothy Annette Clements je bila za smrt svojega sina, ki je umrl 6. maja, obtožena v ponedeljek, aretirana pa dva dni kasneje. Oblasti so navedle, da Clementsova sinu ni dovolj hitro priskrbela pomoči, potem ko so ga maja neodzvinega našli na domu v Fredericksburgu.

Izdelki iz konoplje lahko pri otrocih povzročijo življenjsko nevarne nezaželene učinke

Ameriški Center za nadzor nad zastrupitvami pravi, da se pri otrocih, ki uživajo jedilne izdelke iz konoplje, lahko pojavijo "resni in včasih življenjsko nevarni učinki", zato staršem priporoča, naj izdelke iz konoplje hranijo stran od otrok.

Stanski učinki pri otrocih, ki zaužijejo izdelke s THC-jem, so lahko bruhanje, vrtoglavica, težave pri hoji, hiter srčni utrip, zaspanost, zmedenost in težave z dihanjem, v hujših primerih pa tudi halucinacije, nizek krvni tlak in nenormalno počasen utrip, navaja center za zastrupitve.

V centru so povedali tudi, da morajo "starši in skrbniki poklicati center za zastrupitve ne glede na to, ali so simptomi prisotni, saj se simptomi morda ne bodo pojavili takoj po zaužitju."

Strokovnjaki pravijo, da je videz žvečilnih bonbonov s THC-jem eden od razlogov, zaradi katerih je zelo tvegano, da jih pustite v bližini otrok, poroča NBC News.

Podobni so sladkarijam in "ko otroci naletijo nanje, jih bo večina zaužila," je za NBC4 Washington povedala zdravnica pediatrične urgence dr. Jill McCabbe, ki dela v bolnišnici v Leesburgu.

Opozorila sledijo vrsti incidentov, v katerih so bili otroci hospitalizirani zaradi uživanja živil z dodatkom THC.