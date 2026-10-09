Mati pokojne laborantke: Pustili so jo, da umre

Svetlana Šipilova je za neodvisni ruski medij Glubina povedala, da zdravniki njeni hčerki po njenem mnenju niso zagotovili ustrezne pomoči. "Rešila sem že več kot enega pacienta, kot je Darja, a moje hčerke niso rešili. Pustili so jo, da je umrla," je dejala po poročanju The Independent.

Darjina družina je zaradi epidemioloških ukrepov še vedno v izolaciji, zato pogreba še niso organizirali. Po navedbah medija je v izolaciji približno 100 ljudi, ki so bili pred njeno smrtjo v stiku z njo.

Mati pokojne je obenem zavrnila razlago, da naj bi se nevarni biološki material sprostil potem, ko se je med laboratorijskim delom razbila epruveta z živim vzorcem. Po njenih besedah je takšna razlaga neverjetna, saj naj bi bile epruvete, ki se uporabljajo pri tovrstnem delu, zelo dobro zaščitene.

"Vem, kaj je resnica," je dejala in dodala, da tudi nekateri zdravstveni delavci ne verjamejo, da bi bilo mogoče takšno epruveto preprosto razbiti.