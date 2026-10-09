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Mati pokojne laborantke: Pustili so jo, da umre

Moskva, 09. 10. 2026 06.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
L.M.
Darja Šipilova

Mati 28-letne Darje Šipilove, laborantke, ki je 2. oktobra umrla po domnevni izpostavljenosti pljučni kugi, je ostro kritizirala zdravljenje svoje hčerke in podvomila o uradni razlagi, da je do morebitne okužbe prišlo zaradi razbite epruvete. Medtem ruske oblasti zagotavljajo, da nevarnosti širjenja bolezni ni, WHO pa od Moskve še naprej zahteva podrobnejše informacije.

Svetlana Šipilova je za neodvisni ruski medij Glubina povedala, da zdravniki njeni hčerki po njenem mnenju niso zagotovili ustrezne pomoči. "Rešila sem že več kot enega pacienta, kot je Darja, a moje hčerke niso rešili. Pustili so jo, da je umrla," je dejala po poročanju The Independent.

Darjina družina je zaradi epidemioloških ukrepov še vedno v izolaciji, zato pogreba še niso organizirali. Po navedbah medija je v izolaciji približno 100 ljudi, ki so bili pred njeno smrtjo v stiku z njo.

Mati pokojne je obenem zavrnila razlago, da naj bi se nevarni biološki material sprostil potem, ko se je med laboratorijskim delom razbila epruveta z živim vzorcem. Po njenih besedah je takšna razlaga neverjetna, saj naj bi bile epruvete, ki se uporabljajo pri tovrstnem delu, zelo dobro zaščitene.

"Vem, kaj je resnica," je dejala in dodala, da tudi nekateri zdravstveni delavci ne verjamejo, da bi bilo mogoče takšno epruveto preprosto razbiti.

Raziskovalni laboratorij
Raziskovalni laboratorij
FOTO: Shutterstock

Štiri dni po smrti hčerke je Šipilova povedala tudi, da družina še vedno ni prejela uradnega dokumenta z vzrokom smrti. "Čakam, da bo to postalo uradno. Ne samo nekaj v medijih, ampak da bo zapisano v uradnem dokumentu," je dejala.

Rusija: nevarnosti epidemije ni

Ruski zdravstveni nadzorni organ Rospotrebnadzor je medtem v sredo sporočil, da v regiji Irkutsk ni nevarnosti epidemije. Po njihovih navedbah so zdravstveno spremljanje končali pri več kot 90 odstotkih stikov pokojne laborantke, poroča CNN.

V skoraj 5000 laboratorijskih testih niso odkrili nevarnih patogenih mikroorganizmov, so sporočili. Ruske oblasti so prav tako zanikale poročila o drugem primeru bolezni, povezanem s pokojno delavko inštituta.

Tudi ruski Kremelj je zavrnil pomisleke glede dogajanja in poudaril, da je Moskva WHO posredovala informacije v skladu z uveljavljenimi postopki.

Zdravstveni delavec v zaščitni obliki v ruskem Irkutsku
Zdravstveni delavec v zaščitni obliki v ruskem Irkutsku
FOTO: Profimedia

WHO pa opozarja, da na podlagi doslej prejetih informacij še ni mogoče opraviti celovite ocene tveganja. Generalni direktor organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus je poudaril, da je za razjasnitev nasprotujočih si poročil potrebno pravočasno, popolno in pregledno izmenjevanje informacij.

Maria Van Kerkhove, direktorica oddelka WHO za epidemije in pandemije, je povedala, da organizacija od ruskega ministrstva za zdravje pričakuje dodatna pojasnila. WHO želi med drugim izvedeti, kateri testi so bili opravljeni, katere povzročitelje so iskali, kakšni so bili rezultati ter zakaj je laborantka umrla, če ni šlo za kugo.

WHO je svojo začetno oceno tveganja, po kateri je bil dogodek za javno zdravje ocenjen kot nizko tvegan, pozneje spremenila. Ker ni potrjeno, da je laborantka umrla zaradi pljučne kuge, je tveganje trenutno označeno kot nedoločeno, piše CNN.

Ruske oblasti obenem vztrajajo, da v regiji niso potrdili nobenega primera kuge in da med stiki pokojne niso odkrili nevarnih povzročiteljev bolezni.

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Rusija laboratorij WHO zdravstvo kuga

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