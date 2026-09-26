Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Mati, pošast, bolnica: zakaj pri Lindsay Clancy ne zmoremo misliti več stvari hkrati

Ljubljana, 26. 09. 2026 07.00 pred eno minuto 6 min branja 0

Avtor:
Ana Pavlič
Sojenje Lindsay Clancy

Ko se porota pred dnevi po več tednih sojenja Lindsay Clancy ni mogla poenotiti o tem, ali je kriva ali nedolžna zaradi neprištevnosti, to ni bil zgolj neuspešen konec sodnega procesa, ampak precej dober prikaz težave, ki jo imamo z razumevanjem dejanj, za katera se zdi, da jih ni mogoče razumeti. Grozljiva dejanja v človeku vzbudijo nelagodje, ki ga najlažje razrešimo s hitro kategorizacijo tistega, ki jih je storil.

Bolj kot z vprašanjem, zakaj je do tragedije prišlo in kaj je bilo pred njo, se tako ukvarjamo z iskanjem oznake, s katero lahko določimo, kakšen človek je nekaj takšnega sploh sposoben storiti. Če Lindsay Clancy označimo za morilko, psihopatko, pošast ali hudo psihiatrično bolnico, ali smo s tem res razumeli nerazumljivo ali smo jo zgolj dovolj dobro poimenovali, da se nam z okoliščinami njenega dejanja ni treba več ukvarjati?

Dolžnost prepoznati lastno stisko

V trku mita o čistem zlu z mitom o brezpogojni materinski ljubezni nam njen primer pokaže predvsem, kako težko prenesemo možnost, da je bila ista ženska mati, hudo duševno bolna in obenem oseba, ki je ubila svoje tri otroke. Njeno sojenje je zato že zdavnaj preseglo vprašanje kazenske odgovornosti: pod posnetki pričanj, ki so v zadnjih tednih preplavljali splet, nekatere ženske pripovedujejo o lastnih poporodnih stiskah, vsiljivih mislih, strahu in sramu pred samimi seboj ter trenutkih, ko so vedele, da potrebujejo pomoč – niso pa vedno vedele, ali jih bo kdo pri tem jemal dovolj resno. Hkrati je veliko žensk, za katere je že samo vprašanje, kaj se je z Lindsay Clancy v mesecih pred smrtjo njenih otrok pravzaprav dogajalo, nevarno blizu iskanju opravičila za to, kar je storila.

Lindsay Clancy pomoči sicer ni zavračala. V mesecih po rojstvu tretjega otroka je obiskovala psihiatre in terapevte, prejemala različna psihiatrična zdravila ter se januarja 2023 prostovoljno vključila tudi v bolnišnično psihiatrično zdravljenje. Iz bolnišnice McLean so jo odpustili 5. januarja; devetnajst dni pozneje je ubila svoje otroke. Poporodne psihoze ji pred tem niso diagnosticirali in njeno dejansko duševno stanje v času umorov je pozneje postalo osrednje vprašanje sojenja. Njena zgodba tako v premislek postavlja enega najpogostejših pozivov, ki jih namenjamo ljudem v duševni stiski: poiščite pomoč!

Nadaljevanje sojenja Lindsay Clancy
Nadaljevanje sojenja Lindsay Clancy
FOTO: AP

Toda, kako preprosto je pomoč v resnici poiskati v obdobju, ko so neprespanost, izčrpanost, negotovost in čustvena preobremenjenost skoraj normalizirane kot sestavni del prvih mesecev materinstva in ko hkrati, enako pomembno, še vedno močno vztraja predstava, da bi moralo prav to biti eno najsrečnejših obdobij ženskega življenja? Koliko časa si torej lahko ženska lastno stisko razlaga kot nekaj, kar pač pride zraven – kot posledico hormonov, pomanjkanja spanja, nove odgovornosti ali preprosto dejstva, da je materinstvo težko – preden v njej prepozna nekaj drugega? K temu je treba prišteti še stigmo, ki poporodne duševne stiske še vedno postavlja v neposreden konflikt z našimi predstavami o materinstvu: od ženske pričakujemo, da bo dovolj zgodaj povedala, da ni dobro, čeprav ji ob tem že stoletja nedvoumno dopovedujemo, kaj naj bi kot mati čutila.

Poporodna psihoza je pri tem skrajni, a zato toliko bolj poveden primer. Gre za redko duševno motnjo, ki se pojavi pri približno od eni do dveh žensk na tisoč porodov in lahko vključuje blodnje, halucinacije, manijo, hudo zmedenost in izgubo stika z resničnostjo. Če torej od ženske pričakujemo, da bo sama prepoznala trenutek, ko njena stiska preseže tisto, ki jo po porodu še lahko pripišemo izčrpanosti, hormonskim spremembam ali prilagajanju na materinstvo, kaj od nje pričakujemo pri bolezni, ki lahko spremeni prav njeno presojo tega, kar se z njo in okrog nje dogaja? Zdi se, da prav zahteva po pravočasnem iskanju pomoči na tej točki trči ob skoraj nerešljivo protislovje: človek mora sam prepoznati trenutek, ko lastni presoji morda ne more več zaupati.

Besedilo je pripravljeno v projektu Homopolitikus političnega think tanka Inštituta za politični menedžment. Kolumna izraža stališče avtorja in ne nujno tudi uredništva 24ur.com.

Mit o nezmotljivi materi

Pri ženskah, ki so ravnokar rodile, to protislovje dobi dodatno razsežnost: od matere namreč pričakujemo, da bo potrebe svojega otroka prepoznala, še preden jih bo ta znal izraziti sam; da bo iz njegovega joka, spanja, hranjenja ali vedenja razbrala, kaj potrebuje. Obenem naj bi z enako natančnostjo opazovala samo sebe ter med utrujenostjo, pomanjkanjem spanja, tesnobo in čustvenimi spremembami, ki spremljajo prve mesece po porodu, pravočasno prepoznala tisto, kar ni več običajna stiska. Od ženske tako pričakujemo, da bo vedela, kaj se dogaja z otrokom, ki ji tega še ne zna povedati, in hkrati vedela, kaj se dogaja z njo, tudi ko lahko bolezen prizadene prav njeno sposobnost, da bi to vedela.

In tudi če materina sposobnost presoje kdaj odpove, se zdi, da temeljno pričakovanje materinjenja ostaja: da bo ljubezen do otroka vendarle močnejša od vsega drugega. Adrienne Rich je že v sedemdesetih letih pisala o razliki med materinstvom kot izkušnjo žensk in materinstvom kot institucijo, ki je skozi zgodovino določala, kaj od matere pričakujemo in kaj sploh prepoznamo kot pravo materinstvo. Med najbolj trdovratnimi je gotovo predstava o materinski ljubezni kot brezpogojni in skoraj nagonski sili, zaradi katere bo mati – ne glede na okoliščine – ravnala v korist svojega otroka. Lahko je izčrpana, lahko zboli, lahko se spremeni celo njeno doživljanje resničnosti, toda nekje v naši predstavi o materinstvu mora ostati točka, na kateri bo vendarle vedela, da mora svojega otroka zaščititi.

Več znanja ne pomeni več razumevanja

Lindsay Clancy in tragedija njene družine seveda nista prvi, ki sta javnosti ponudili skoraj neomejen material za voajerizem in spletne doktorje za vse, ki po nekaj minutah sodnih posnetkov, izbranih izjavah in drobcih zdravstvene dokumentacije praviloma vedo vse: katera diagnoza je prava, kdo je kriv, kdo bi moral kaj opaziti in predvsem, kaj bi bilo treba storiti drugače.

Skoraj četrt stoletja prej je bila podobnega javnega seciranja deležna Andrea Yates, ki je leta 2001 v domači kopalni kadi utopila svojih pet otrok. Njena duševna bolezen takrat ni bila nekaj, kar bi lahko prepoznali šele za nazaj: za njo so bili poskusi samomora, psihiatrične hospitalizacije in psihotične epizode. Eden od psihiatrov je njenega moža pred tem celo izrecno opozoril, da bi lahko nova nosečnost sprožila novo psihotično epizodo. Prva porota jo je leta 2002 spoznala za krivo umora in obsodila na dosmrtni zapor; po razveljavitvi sodbe jo je druga štiri leta pozneje spoznala za nedolžno zaradi neprištevnosti.

Od Andree Yates do Lindsay Clancy je minilo petindvajset let. Vmes smo se naučili nekoliko bolj občutljivo in predvsem pogosteje govoriti o poporodnih duševnih stiskah, o njih imamo več znanja in neprimerno več prostora, da o njih spregovorijo tudi ženske same. Vendar smo morda nekoliko prehitro zamenjali več besed za več razumevanja.

"Pošast" je pri tem še vedno presenetljivo učinkovita bližnjica. V eni besedi pove vse, kar želimo vedeti o Lindsay Clancy, in ničesar od tistega, česar ne znamo pojasniti. Navsezadnje ima za seboj stoletja vaje v poimenovanju žensk, ki prestopijo meje tega, kar smo jim dovolili biti. Mati, ki ubije lastne otroke, pa prestopi najbrž najbolj nedotakljivo med njimi.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Lindsay Clancy stiska sojenje neprištevnost homopolitikus

Putin: Rusija se ne pripravlja na spopad z Evropo

24ur.com Trije umorjeni otroci: ukazovalen glas, načrt ali popoln (očetov) zločin?
24ur.com 'Ghosting je nezrel mehanizem v odnosu'
24ur.com 'Ljudje, kot je Alex, na koncu postanejo malce pametnejši'
24ur.com BLOG: Ni tako važno, kaj 'žreš', bodi raje pozoren na to, kaj 'žre' tebe
24ur.com Pretresljivi zapisi: 'Počutim se, kot da se vsak dan utapljam'
Bibaleze.si Najhujša vzgojna napaka? Ignoriranje otroka kot kazen
24ur.com Pred tragedijo je zaman iskala pomoč: sojenje materi, ki je ubila otroke
Priporoča
  • HY 2026 JESEN HEAD za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN BAYON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN I20 za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN KONA za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN TUCSON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN LOGO HY za vrtiljak
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Vsi so gledali njeno obleko, nihče pa ni vedel, kaj v resnici predstavlja
Izlet v čudovito mesto, ki ima bogato kulturno in zgodovinsko dediščino
Izlet v čudovito mesto, ki ima bogato kulturno in zgodovinsko dediščino
Kaj, ko otrok nima svoje sobe? Kako ustvariti prijeten prostor za več otrok
Kaj, ko otrok nima svoje sobe? Kako ustvariti prijeten prostor za več otrok
Ko partner ne reče ničesar, pove pa ogromno: tišina, ki lahko uniči odnos
Ko partner ne reče ničesar, pove pa ogromno: tišina, ki lahko uniči odnos
zadovoljna
Portal
Zasmehoval bivšo ženo, oboževalci pa so ga razkrinkali
Dnevni horoskop: Biki imajo svoj ritem, dvojčki bodo živahni
Dnevni horoskop: Biki imajo svoj ritem, dvojčki bodo živahni
5 kosov, ki jih potrebujete za popolno jesensko garderobo
5 kosov, ki jih potrebujete za popolno jesensko garderobo
Ženske po 40. letu vse pogosteje dodajajo ta živila na jedilnik
Ženske po 40. letu vse pogosteje dodajajo ta živila na jedilnik
vizita
Portal
Lahko vaše oči razkrijejo, kako hitro se starate?
Ali je vaša spalnica jeseni pretopla? Ta temperatura je primernejša za kakovosten spanec
Ali je vaša spalnica jeseni pretopla? Ta temperatura je primernejša za kakovosten spanec
Kako s pametno izbiro hrane 'premagati' inzulinsko rezistenco
Kako s pametno izbiro hrane 'premagati' inzulinsko rezistenco
Hoja po stopnicah ali po ravnem? Razlika za srce je lahko večja, kot si mislite
Hoja po stopnicah ali po ravnem? Razlika za srce je lahko večja, kot si mislite
cekin
Portal
Stara sta 72 in 74 let. Na letališču sta ostala brez pomoči in brez leta
Plačal je 4,60 evra za malo pijačo, nato se je vnel spletni prepir
Plačal je 4,60 evra za malo pijačo, nato se je vnel spletni prepir
Če na avtobusu uporabljate zvočnik telefona, vas lahko to drago stane
Če na avtobusu uporabljate zvočnik telefona, vas lahko to drago stane
Življenje v pokoju: par živi v vili ob morju z bazenom, mesečno porabi manj kot 1.900 evrov
Življenje v pokoju: par živi v vili ob morju z bazenom, mesečno porabi manj kot 1.900 evrov
moskisvet
Portal
Kaj bo ostalo od moškega, ko bo AI znal skoraj vse?
Raziskava potrjuje: 30 minut joge tedensko premaga nespečnost
Raziskava potrjuje: 30 minut joge tedensko premaga nespečnost
Od vampirskega lepotca do enega najbolj zanimivih igralcev Hollywooda
Od vampirskega lepotca do enega najbolj zanimivih igralcev Hollywooda
Voyager 1: Kako je nastal znameniti posnetek Zemlje kot modre pike
Voyager 1: Kako je nastal znameniti posnetek Zemlje kot modre pike
dominvrt
Portal
Pozor na to rastlino z vijoličnimi jagodami: je strupena in invazivna
30-minutni jesenski pregled hiše, ki vam lahko prihrani veliko sivih las
30-minutni jesenski pregled hiše, ki vam lahko prihrani veliko sivih las
Te gospodinjske aparate bi morali po uporabi vedno izključiti iz elektrike
Te gospodinjske aparate bi morali po uporabi vedno izključiti iz elektrike
Ko boste izvedeli, zakaj so po 11 letih zapustili psa, boste težko verjeli
Ko boste izvedeli, zakaj so po 11 letih zapustili psa, boste težko verjeli
okusno
Portal
Prvi jesenski vikend kliče po pečici: jedi, ki jih zdaj končno lahko pripravimo
Ključna napaka pri pripravi ocvrtih marel: zaradi nje ne bodo hrustljave
Ključna napaka pri pripravi ocvrtih marel: zaradi nje ne bodo hrustljave
Nedeljska sladica brez kompliciranja: recepti, ki uspejo tudi brez slaščičarskega znanja
Nedeljska sladica brez kompliciranja: recepti, ki uspejo tudi brez slaščičarskega znanja
Ne posezite vedno samo po grozdju: to sadje se odlično poda k siru
Ne posezite vedno samo po grozdju: to sadje se odlično poda k siru
voyo
Portal
Pustite ga
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961