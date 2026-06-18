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Mati siamskih dvojčic: Sta božji dar

Bratislava, 18. 06. 2026 06.00 pred 57 minutami 1 min branja 1

Avtor:
L.M.
V Bratislavi sta se rodili siamski dvojčici

Po rojstvu siamskih dvojčic v Bratislavi, ki je vzbudilo veliko pozornosti, je prvič spregovorila njuna mati. Osemintridesetletna Zdenka, ki z možem že skrbi za šest otrok, pravi, da novorojenki Lucio in Anno doživlja kot božji dar. Njena največja želja je, da bi zdravniki deklicama omogočili operacijo in zdravo življenje.

Mama siamskih dvojčic, ki sta se prejšnji teden rodili v Bratislavi, je za slovaški tnlive.sk povedala, da se po porodu dobro počuti in nestrpno pričakuje dan, ko bo hčerki lahko pripeljala domov.

"Kako bi se lahko odpovedala svojim otrokom? To je božji dar," je dejala 38-letna Zdenka, ki prihaja izpod Tater. Dodala je, da je za posebnost nosečnosti izvedela razmeroma pozno, vendar to ne bi vplivalo na njeno odločitev, da nosečnost izpelje do konca.

Z možem vzgajata štiri biološke otroke, po družinski tragediji pa sta prevzela skrb še za dve nečakinji. Družina se je zdaj povečala še za dve deklici, ki sta ju poimenovala Lucia in Anna.

V Bratislavi sta se rodili siamski dvojčici
V Bratislavi sta se rodili siamski dvojčici
FOTO: tnlive.sk

Po besedah predstavnikov bratislavske otroške bolnišnice je zdravstveno stanje novorojenčic trenutno stabilno. Zdravniške ekipe ju ves čas spremljajo in izvajajo vse potrebne postopke za njuno oskrbo.

Starša že razmišljata o prihodnosti in praktičnih izzivih, ki ju čakajo. Največ upanja polagata v možnost uspešne operacije ločitve. "Moja največja želja je, da bi ju lahko operirali in da bi bili zdravi," je poudarila mati.

Bratislava Lucia Anna siamski dvojčici

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Amenhotep
18. 06. 2026 08.10
To ni božji dar. To je prej božja kazen.
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