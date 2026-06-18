Mati siamskih dvojčic: Sta božji dar

Mama siamskih dvojčic, ki sta se prejšnji teden rodili v Bratislavi, je za slovaški tnlive.sk povedala, da se po porodu dobro počuti in nestrpno pričakuje dan, ko bo hčerki lahko pripeljala domov.

"Kako bi se lahko odpovedala svojim otrokom? To je božji dar," je dejala 38-letna Zdenka, ki prihaja izpod Tater. Dodala je, da je za posebnost nosečnosti izvedela razmeroma pozno, vendar to ne bi vplivalo na njeno odločitev, da nosečnost izpelje do konca.

Z možem vzgajata štiri biološke otroke, po družinski tragediji pa sta prevzela skrb še za dve nečakinji. Družina se je zdaj povečala še za dve deklici, ki sta ju poimenovala Lucia in Anna.